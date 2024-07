Trupa Queens of the Stone Age NU mai vine la Electric Castle. Organizatori: „Am așteptat cu nerăbdare acest concert”

Trupa Queen of the Stone Age nu va mai cânta la ediția din acest an a festivalului Electric Castle. Trupa și-a anulat turneul european.

Queens of the Stone Age NU mai vin la Electric Castle| Foto: Queen of the Stone Age - Facebook

Anunțul a fost făcut de organizatori.

„Din cauza unor probleme de sănătate, Queens of the Stone Age anulează tot turneul european, inclusiv show-ul de la Electric Castle. E greu de descris ce simțim, am așteptat cu nerăbdare acest concert, aveam pregătite și câteva surprize pentru public. Josh, ești o legendă! Într-o zi, suntem siguri că vom avea onoarea de a te a avea la castel. Până atunci, ținem pumnii strânși și îți dorim recuperare rapidă. Toate biletele nefolosite pentru ziua de sâmbătă, 20 iulie, pot fi rambursate în urma unei cereri trimise în săptămâna de după festival pe adresa contact@electriccastle.ro”, au transmis reprezentanții Electric Castle.

