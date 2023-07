58.000 de festivalieri au participat în a treia zi la EC. Nebunia s-a dezlănțuit alături de Pendulum și Iggy Pop. VIDEO

Electric Castle a fost, vineri seară, o enormă sală de clasă în care 58.000 de oameni au primit o lecție despre punk, reinventare și forța de a transcende orice vârstă sau orice trend în muzică.

Iggy Pop/ Foto: Organizatori

Toți cei aflați în fața scenei principale au putut bifa o experiență din lista celor care trebuie trăite măcar odată în viață mulțumită lui Iggy Pop, cap de afiș a celei de-a 3-a zi de festival.

Nebunia s-a dezlănțuit alături de Pendulum, reveniți pe domeniul Banffy, în formulă live band. Artiștii australieni au fost atât de impresionați de energia publicului încât au luat spontan decizia de a se muta, în formulă mai restrânsă, în clubul underground din The Stables, unde au continuat show-ul.

Pentru cei care nu au făcut-o încă, e momentul să-și stabilească foarte atent programul pentru următoarele 2 zile ale Electric Castle, provocarea fiind de a selecta din zeci de artiști, fără a rata nimic esențial. Mare atenție la surprize, pe care organizatorii le pregătesc constant! Printre ele, primul concert live pe scena din EC Village, unde, de la ora 16:00, Adi Despot (Vița de vie) întreține atmosfera de tabără cu un concert acustic.

Scena principală aduce două reveniri importante în line-up-ul Electric Castle: islandezii post-rock de la Sigur Ros și trupa de rock alternativ Nothing But Thieves, definită de capacitatea lor de a experimenta cu genurile muzicale și de versurile cu un puternic impact social. Artistul din spatele fenomenului The xx și unul dintre cei mai talentați producători din lume, Jamie XX, deschide drumul pentru petrecerea alături de Alex Superbeats, DJ-ul și entertainerul român cu mantie de supererou.

Pe scena Hangar vor urca artista din Israel Noga Erez și rapperul suedez Yung Lean, doi artiști foarte așteptați de tânăra generație, chiar dacă vin din stiluri muzicale diferite. James Lavelle, o legendă în industria muzicală și fondatorul trupei UNKLE, și duo-ul berlinez Booka Shade sunt în programul scenei Booha, iar la Backyard ajunge una dintre cele mai importante voci din muzica turcească, Gaye Su Akyol.

Bilete de o zi pentru cea de-a 9-a ediție a Electric Castle sunt în continuare disponibile pe www.electriccastle.ro

