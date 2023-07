Electric Castle. Macklemore: „E imposibil să ai o zi proastă în Cluj” 50.000 de festivalieri au fost prezenți în a doua zi

Ziua 2 din Electric Castle 2023 a fost despre dragoste la prima vedere: artiști aflați la prima lor prezență în România și publicul prezent pe domeniul Banffy au creat o conexiune pe viață.

George Ezra la Electric Castle/ Foto: organizatori

Macklemore a depășit și cele mai exigente așteptări. Ajuns de marți în România, artistul premiat cu Grammy s-a declarat cucerit de oameni, mâncare, atmosferă.

„E imposibil să ai o zi proastă la Cluj! Mi-am cumpărat această ie și o să mă vedeți cu ea trei ani de acum încolo.”, a spus artistul care și-a încheiat show-ul de aproape 2 ore declarând oficial „Electric Castle este festivalul meu preferat din această vară!”.

În energia pozitivă creată de George Ezra, pe ritmuri de fanfară impuse de Meute sau în micul uragan asiatic stârnit de The HU, cei 50.000 de oameni prezenți în festival au ales să danseze până dimineață.

Iggy Pop, „nașul stilului punk”, pe Main Stage

Cea de-a treia zi de festival îl are în prim plan pe Iggy Pop, „nașul stilului punk”, deținător al unui premiu Grammy pentru întreaga carieră și inclus în Rock and Roll Hall of Fame alături de The Stooges. Cu un nou album lansat la începutul anului, starul care a inspirat generații promite un show plin de energie și de neratat.

Pendulum, trupa de drum and bass fondată acum mai bine de 20 de ani și recunoscută pentru sunetul lor distinctiv, ce amestecă hard rock-ul cu muzica electronică, revine la Electric Castle iar pe scena principală va mai urca Tash Sultana, artista australiană ce a devenit celebră pentru stilul ei rock cu influențe reggae și R’n’B și Coma, poate cea mai iubită trupă românească de către fanii Electric Castle.

Organizatorii provoacă din nou publicul să exploreze genuri variate de muzică live pe cele 12 scene, de la mixul de soul, hip hop și dancehall al lui Queralt Lahoz sau ultimul val de trap, hip hop și rap cu Rava, Nane și Șatra B.E.N.Z.

Cei care se întorc an de an la Electric Castle, dar și cei care au ajuns anul acesta pentru prima dată la festival, nu trebuie să uite că, până duminică inclusiv, pot susține restaurarea Castelului Bánffy printr-o modalitate foarte simplă. Fiecare PET sau doză de aluminiu colectată în punctele speciale va atrage donații pentru renovarea castelului care s-a transformat, în ultimii ani, într-un adevărat centru cultural.

