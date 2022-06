Workshopuri și activități științifice cu ocazia aniversării a 20 de ani de școală de comunicare la UBB Cluj

Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) celebrează 20 de ani de activitate didactică și de cercetare.

Împlinirea celor 20 de ani de școală de comunicare la UBB va fi marcată prin seria de workshopuri cu tema Partnerships that Shape the Future: Celebrating 20 Years of Academic Excellence in Communication (Parteneriate care Conturează Viitorul: Celebrarea a 20 de Ani de Excelență Academică în Comunicare).

Agenda evenimentului care va avea loc în perioada 20-24 iunie 2022 cuprinde activități științifice care urmăresc dezvoltarea rețelei academice existente, planificarea viitoarelor colaborări, precum și întâlniri cu parteneri din mediul economic.

Membrilor comunității academice din România care vor participa la eveniment li se vor alătura invitați din străinătate, de la University of South-Eastern Norway (Norvegia) - Dag Einar Thorsen și Ralf Thomas Heberling, de la University of Zaragoza (Spania) - Ricardo Zugasti, de la City University of New York (SUA) - Reece Peck, de la University of Warsaw (Polonia) - Michał Rauszer, de la Kinneret Academic College (Israel) - Idit Manosevitch, precum și de la Eötvös Loránd University (Ungaria) - Polyák Gábor.

