Unii studenți de la UBB sunt îngrijorați de cât de complicată va fi trecerea de la sistemul online la sistem fizic, în special în lipsa unui loc de cazare în Cluj-Napoca, în timp ce alții consideră că acest scenariu era „de așteptat”.

Studenții UBB, revoltați de trecerea la cursuri în format fizic: „„E o batjocură”/ „Va genera abandon universitar”/ Sursă foto: Facebook OSUBB - Alexandru Curac

În contextul în care Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca își va desfășura, de la finalul lunii martie, activitatea în format fizic, monitorulcj.ro a luat legătura cu câțiva studenți, pentru a afla ce părere au despre această decizie.

Deși pentru unii dintre ei revenirea în format clasic poate să nu pară o decizie care să provoace complicații, pentru alții viața devine mult mai dificilă. După doi ani de cursuri online, mulți studenți și-au refăcut viața în altă parte, cu locuri de muncă în diferite județe din țară.

De asemenea, cei care nu erau originari din Cluj-Napoca sau nu au lucrat în tot acest timp aici trebuie acum să-și căute grăbiți un loc de cazare pentru doar câteva luni, cât mai durează anul universitar.

Iar alții, care lucrează remote, pur și simplu nu pot să fie în două locuri în același timp.

„E o batjocură”

Serena Faur, studentă în anul III la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB, nu este de acord cu decizia de a reveni în format fizic la facultate, după ce atât anul universitar, cât și semestrul al II-lea, au început în sistem hibrid.

Având în vedere că este angajată și lucrează de acasă, din Florești, ei îi va fi foarte dificil să jongleze cu locul de muncă și cursurile de la facultate, față-n față. Studenta consideră că decizia Ministerului Educației este „o batjocură” pentru că scenariile se puteau schimba doar de anul următor universitar:

„Sincer, mie nu îmi convine să se revină complet fizic la facultate pentru că deja de la începutul semestrului II am fost anunțați că vom face hibrid, adică cine vrea poate să meargă fizic la seminare doar și cine nu, poate să rămână pe sistem online. Și semestrul I la fel a fost, așa că după ce am experimentat un an întreg de facultate online și s-a prognosticat că și ultimul an așa va fi la fel mi-am căutat un loc de muncă tot de acasă.

Va fi mult mai greu să gestionez mersul fizic la facultate pentru că stau în Florești și am și alți colegi care nici măcar nu s-au angajat în județul Cluj, dar trebuie să facă față acestei situații. E un sentiment dulce-amărui, pentru că așteptam așa să se întâmple în anul II sau poate chiar anul I, la un moment dat, dar după ce mulți dintre noi ne-am resemnat ideii și unii s-au și lăsat de facultate din cauza aceasta, mi se pare o batjocură toată situația pentru că nu se putea amâna această «tranziție» până pe anul următor universitar”, a declarat Serena Faur pentru monitorulcj.ro.

„Trebuie să renunțe la job, să-și caute chirie, un nou loc de muncă”

Kevin S., student în anul II la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), este și el împotriva revenirii în sistem clasic la cursuri. Kevin empatizează cu ceilalți studenți care sunt nevoiți ca în doar două săptămâni să renunțe la job, să-și caute un loc de cazare și chiar un nou loc de muncă.

De asemenea, el consideră că această decizie va crea „o altă problemă de abandon universitar” și somaj crescut în rândul studenților:

„Decizia ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, i-a nemulțumit pe majoritatea studenților, inclusiv pe mine. N-am cum să nu empatizez cu colegii mei care sunt nevoiți să renunțe la job-ul lor, să se mute de îndată în Cluj și să-și caute o chirie, eventual un nou loc de muncă. Toate acestea într-o perioada de două săptămâni, fiind total ignorată dorința studenților de a continua online anul în curs. Frustrările sunt evidente, iar mulți dezbat subiectul fără să cunoască contextul acestei decizii. O decizie a unui ministru, care va genera, într-o criză economică și energetică, o altă problemă de abandon universitar, crescând și șomajul în rândul studenților”, a explicat, pentru monitorulcj.ro, Kevin S.

„E puțin cam din scurt”, spune Anita van Belzen, studentă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, care îi înțelege pe colegii săi ce trebuie să își caute rapid un apartament de închiriat, deși ea locuiește în Cluj. Studenta a declarat că situația ei nu este gravă, dar sigur va fi mai complicată fiindcă și ea este angajată:

„Am colegi care stau în Maramureș și să vii să plătești chirie pentru trei luni e nasol... Mai normal era să se înceapă de anul viitor. Asta este. Pentru mine nu e neapărat grav pentru că oricum stau în Cluj, dar eu ma duc și la job. Astfel, vinerea clar nu m-aș duce la facultate deloc”, a declarat Anita.

„E mai plăcut și mai productiv față în față”

Un alt student de la FSPAC este, însă, de altă părere. Marius consideră un lucru bun revenirea la formatul fizic fiindcă este „mai plăcut și mai productiv” decât în sistem online. Totuși, tânărul empatizează cu colegii săi care trebuie să se mobilizeze pentru a-și găsi rapid o locuință:

„E vorba de educarea noastră și de niște ani de învățământ pe care îi facem contracost. E mult mai plăcut și mai productiv pentru noi să-i facem față în față, nu prin intermediul aparaturii electronice. Însă săracii studenți care sunt nevoiți să își caute cazare trebuie să se mobilizeze și să-și caute chirii sau loc în cămine cât mai repede.”

Irina de la Facultatea de Fizică din cadrul UBB este de acord cu trecerea la sistem clasic, dacă studenților care nu se află în Cluj li se oferă cazare la cămin: „Nu știu ce să zic, eu fizic am făcut de la început, adică nu am fost afectați cei de la Facultatea de Fizică. Eu una sunt de acord cu începerea fizică a cursurilor, cât timp celorlalți studenți li se oferă loc în cămin.”

În cele din urmă, o studentă de la Facultatea de Drept, Ioana, a explicat că ea nu este direct afectată de această decizie pentru că în cazul ei cursurile se desfășurau hibrid de la începutul anului universitar. Ea spune, totuși, că studenții trebuiau să se pregătească pentru un astfel de scenariu:

„Pe mine nu mă afectează decizia UBB în mod direct. Facultatea la care sunt studentă își desfășoară cursurile în format hibrid de la începutul anului universitar. Totuși, mi se pare că atât celelalte facultăți, cât și studenții care au rămas în sistem online ar fi trebuit să fie pregătiți pentru un astfel de scenariu și o reîntoarcere la formatul fizic”, a spus Ioana.

Protestul studenților

Luni, 14 martie, mai mulți studenți ai UBB s-au prezentat în fața rectoratului universității pentru a protesta împotriva deciziei Ministerului Educației.

„Vrem să stăm în amfiteatre, dar prin decizii calculate!”, a fost unul dintre scandările pe care studenții le-au făcut în timpul protestului, ce a început la ora 16:30.

„Studenții din Cluj-Napoca nu acceptă haosul și dezorganizarea cauzată de anunțul Ministerului Educației privind revenirea în totalitate la învățământul fizic. Acest anunț brusc a bulversat întreaga comunitate universitară și a ignorat numeroasele situații delicate în care se regăsesc enorm de mulți studenți!”, a transmis Organizația Studenților UBB (OSUBB) după protest.

Ce își doresc studenții:

o decizie luată la nivel de universitate, nu de minister, în care să se cântărească toate avantajele și dezavantajele posibile;

analizarea capacității de cazare, a domeniilor de studiu ale universității, a cadrelor didactice disponibile și a aparaturii necesare pentru a oferi educație calitativă, nu grăbită;

o decizie care să ia în considerare situația financiară în care se regăsesc mulți studenți;

respectarea OUG 99/2021.

