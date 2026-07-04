Bacalaureat fraudat cu ajutorul căștilor și al fotografiilor din sălile de examen. Ce au descoperit procurorii în Cluj și alte patru județe

O rețea care furniza contra cost rezolvările subiectelor de la examenul de Bacalaureat a fost descoperită de procurori în urma unei anchete desfășurate în cinci județe, printre care și Cluj.

Bacalaureat fraudat cu ajutorul căștilor și al fotografiilor din sălile de examen / Foto: Pexels.ro

O rețea care furniza rezolvările subiectelor de la Bacalaureat a fost descoperită de procurori în urma unei anchete desfășurate în cinci județe, printre care și Cluj. În urma celor 47 de percheziții, cinci persoane au fost reținute.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, rețeaua ar fi funcționat încă din 2023 și ar fi ajutat zeci de candidați să fraudeze examenul de Bacalaureat la fiecare sesiune organizată în ultimii ani, notează News.ro. Procurorii susțin că membrii grupării au creat un sistem prin care subiectele de la examen erau fotografiate chiar din sălile în care se desfășurau probele scrise și transmise, în timp real, unor persoane din afara centrelor de examen.

Inculpații rezolvau imediat subiectele, iar răspunsurile ajungeau înapoi la candidați prin intermediul unor complici care le dictau folosind dispozitive electronice și căști disimulate. Pentru acest serviciu, candidații plăteau sume de bani, care erau împărțite ulterior între persoanele implicate în rețea, în funcție de rolul fiecăreia, potrivit anchetatorilor.

Reamintim că vineri, procurorii și polițiștii făcut 47 de percheziții domiciliare în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Cele mai multe descinderi au avut loc în Alba, însă ancheta a vizat și județul Cluj, unde au fost efectuate zece percheziții la domiciliile unor persoane bănuite că au avut legătură cu această metodă de fraudare a examenului.

Tot ieri, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a transmis că nu a fost informat oficial de organele judiciare cu privire la anchetă și nu a primit nicio comunicare din care să rezulte că inspectori școlari, directori, cadre didactice, membri ai comisiilor de Bacalaureat sau alte persoane implicate în organizarea examenului în județ ar avea vreo calitate procesuală în acest dosar. Instituția și-a exprimat, totodată, disponibilitatea de a colabora cu organele judiciare, dacă acest lucru va fi solicitat.

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