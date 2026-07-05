Rezultatele la Bacalaureat 2026 se afișează marți. Ce trebuie să știe absolvenții care nu promovează examenul

Rezultatele la Bacalaureat vor fi afișate marți, 7 iulie. Cei care nu promovează pot susține din nou examenul, însă din a treia prezentare trebuie să achite o taxă de înscriere.

Rezultatele la Bacalaureat 2026 se afișează marți. Ce trebuie să știe absolvenții care nu promovează examenul / Foto: monitorulcj.ro

Rezultatele examenului de Bacalaureat din sesiunea de vară vor fi afișate marți, 7 iulie. Absolvenții care nu vor obține media de promovare, trebuie să știe că examenul poate fi susținut din nou, fără limită privind numărul de încercări, dar doar primele două încercări sunt gratuite, iar din a treia se achită o taxă de înscriere, notează Digi24.ro.

Absolvenții care nu promovează Bacalaureatul nu își pierd dreptul de a participa la sesiunile următoare. Ministerul Educației organizează anual două sesiuni de examen, iar candidații se pot înscrie ori de câte ori este nevoie, indiferent de anul în care au terminat liceul. În cazul în care un candidat promovează doar o parte dintre probe, acesta nu trebuie să reia întregul examen. Notele obținute la disciplinele promovate rămân valabile, iar la următoarea sesiune va susține doar probele pe care nu le-a promovat. Astfel, Bacalaureatul poate fi finalizat în mai multe etape, fără repetarea probelor deja promovate.

Primele două participări la examen nu presupun niciun cost pentru candidați. Începând cu cea de-a treia prezentare, înscrierea se face contra cost, iar valoarea taxei este stabilită anual de inspectoratele școlare, în conformitate cu prevederile Ministerului Educației.

Cât costă înscrierea la Bacalaureat în 2026 și cum se achită taxa

În acest an, absolvenții care susțin toate probele examenului vor plăti o taxă de 540 de lei. Suma este mai mare decât în 2025, când taxa de înscriere pentru examenul complet a fost de 499 de lei.

Pentru candidații care trebuie să susțină doar una sau mai multe probe scrise, fără a relua întregul examen, taxa este de 180 de lei pentru fiecare probă. În cazul absolvenților promoțiilor anterioare din filiera tehnologică și cea vocațională, care s-au prezentat de cel puțin două ori la examenele de certificare sau atestare a competențelor profesionale, taxa este de 164 de lei.

Cei care trebuie să plătească taxa de înscriere sunt obligați să facă plata înainte de depunerea dosarului pentru examen. Procedura diferă de la un inspectorat școlar la altul. În funcție de regulile stabilite la nivel local, taxa poate fi achitată fie la unitatea de învățământ unde se face înscrierea, fie prin transfer bancar în contul comunicat de inspectoratul școlar.

La înscriere, candidații trebuie să prezinte și dovada plății, fie că este vorba despre chitanță sau ordin de plată. Fără acest document, dosarul nu poate fi validat.

Clujul, în topul județelor în ceea ce privește promovabilitatea la BAC

Anul trecut, Clujul s-a numărat din nou printre județele cu cele mai bune rezultate la examenul de Bacalaureat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a ajuns la 87,01%, iar încă 72 de candidați au promovat examenul față de rezultatele inițiale. În cazul absolvenților promoției 2025, rata de promovare a crescut de la 89,45% la 90,85%, iar pentru candidații din promoțiile anterioare de la 37,94% la 44,63%.

La nivelul județului au fost depuse 1.227 de contestații. În urma reevaluării, 827 de lucrări au primit note mai mari, 339 au fost notate cu punctaje mai mici, iar în 61 de cazuri notele au rămas neschimbate. După afișarea rezultatelor finale, 22 de unități de învățământ din județul Cluj au înregistrat o rată de promovare de 100% la examenul de Bacalaureat.

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