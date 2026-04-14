Olimpiada de Limba și literatura română, desfășurată la Cluj: 280 de elevi, din toate județele țării, calificați la etapa națională

În perioada 14 – 18 aprilie, Clujul găzduiește desfășurarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba și literatura română, competiție ce reunește sute de elevi de gimnaziu din toate județele țării. Județul Cluj va fi reprezentat de 13 elevi.

Foto: DepositPhotos.com

În perioada 14–18 aprilie 2026, Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj, organizează, în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca, etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, pentru elevii claselor V-VIII.

Festivitatea de deschidere a acestui eveniment educațional, precum și festivitatea de premiere, din cadrul Olimpiadei naționale de limba și literatura română, clasele V-VIII, se vor desfășura la sediul Colegiului Academic al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, sala Auditorium Maximum, în prezența reprezentanților instituțiilor organizatoare și a partenerilor educaționali.

Olimpiada națională de limba și literatura română, clasele V-VIII, reunește la Cluj-Napoca 280 de elevi de gimnaziu, din toate județele țării, calificați la etapa națională, în urma susținerii etapei județene, însoțiți de 46 de cadre didactice desemnate la nivelul județelor de proveniență. Din comisia națională de evaluare fac parte 44 de cadre didactice cu experiență, potrivit deciziei emise de Ministerul Educației și Cercetării.

Olimpiadele școlare reprezintă nu numai cadrul de a identifica și promova excelența în educație, ci și un prilej minunat pentru copii și tineri de a se întâlni, de a lega prietenii cu alți colegi pasionați de literatură, a arătat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj:

„Clujul vă întâmpină cu istoria sa vie, cu energia unui mare centru universitar și cultural și cu ospitalitatea oamenilor săi. Sperăm ca zilele pe care le veți petrece aici să vă aducă inspirație, bucuria competiției trăite la cel mai înalt nivel și ne dorim ca experiența dumneavoastră la Cluj-Napoca să fie una memorabilă, să descoperiți un oraș primitor, viu și motivant”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, care le-a urat succes și încredere elevilor participanți.

În deschiderea olimpiadei, participanții se vor bucura de momente artistice deosebite susținute de elevi ai Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca și ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca.

Ulterior desfășurării probei scrise, elevii se vor bucura de activități culturale, artistice și recreative, organizate cu sprijinul partenerilor educaționali.

Clujul, reprezentat de 13 elevi calificați la etapa națională

Județul Cluj este reprezentat la această Olimpiadă națională de limba și literatura română, clasele V-VIII de următorii elevi de gimnaziu:

*Lazea T. Amalia, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca;

*Iacob A. Anna-Giulia, clasa a V-a, Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca;

*Pavel F. Sofia, clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca;

*Metea C. Diana, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca;

*Oltean E.A. Naomi, clasa a VI-a, Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca;

*Tănăselea G.C. Bianca Maria, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej; *Codrea V. Antonia-Maria, clasa a VII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca;

*Molnar F.G. Sara Maria, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca;

*Berar F. Alesia Claudia, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla;

*Pop R.V. Bianca-Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca;

*Giugariu G. Ana Patricia, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca;

*Bontea G. Miruna Georgiana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca;

*Ioniță L.M. Irina Teodora, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca.

Informații suplimentare despre acest eveniment educațional organizat la Cluj-Napoca în perioada 14-18 aprilie 2026 se pot obține pe site-ul oficial al olimpiadei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: