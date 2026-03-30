Elevii vor să își deschidă un business după absolvire, nu să își continue studiile

Doar 2 din 5 elevi au avut o expunere anterioară semnificativă la Orientarea și Consilierea în Carieră (fiind familiarizați cu noțiunea și au decalrat că au participat la activități de acest tip), în timp ce peste un sfert (27,5%) nici măcar nu sunt familiarizați cu conceptul, iar o pondere similară (26,7%) sunt în situația de a ști ce înseamnă Orientarea și Consilierea in Carieră, dar de a nu fi beneficiat de activități relevante;

Teama de eșec este identificată de copii ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional/profesional ;

; Dacă ar câștiga o sumă mare de bani, elevii pun pe primul loc cheltuielile „durabile” (casă/mașină), urmate de afaceri (21,9%) și de investiții în propria pregătire;

Jumătate dintre liceenii din România, nemulțumiți de felul în care școala îi pregătește pentru viață

Mai puțin de jumătate (49,3%) dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie Evaluarea națională, fie Bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor (39,5% versus 22,3%), iar teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional/profesional (peste trei din cinci participanți), urmată de nesiguranța legată de viitor (aproape jumătate) și lipsa informațiilor (pondere similară - aproape jumătate), arată datele unei anchete Salvați Copiii România.

În cadrul anchetei au fost intervievați elevi de clasa a VII-a și a XI-a, din județele Cluj, Iași, Mureș și unicipiul București.

„Sunt în clasa a XI-a și mi se pare greu să aleg ce vreau să fac mai departe, toți îmi spun că piața muncii se schimbă tot timpul. Nu știu exact ce meserii vor fi căutate sau ce mi s-ar potrivi pe termen lung. Simt că pot să fac foarte multe dar nu știu încă ce mi se potrivește cel mai bine. Mi-ar plăcea ca școala să ne ofere mai multă orientare în carieră, să înțelegem mai bine opțiunile și cum să luăm o decizie potrivită pentru viitor” - Radu, 17 ani, București.

Părinții sunt identificați ca primi actori care-i ajută să-și descopere înclinațiile și capacitățile (73,8% pe primele două niveluri de încredere), urmați de resursele și aplicațiile digitale (creditate cu încredere de aproape jumătate dintre participanți - 49,3%), care, la rândul lor, surclasează încrederea acordată profesorilor de la disciplinele favorite (39,2), profesorii diriginți (32,1%) și consilierii școlari (23,5%). Îmbucurător este că peste 30% (30,8%) creditează cu nivel ridicat de încredere voluntariatul.

În ceea ce privește investițiile pe care le-ar face dacă ar câștiga o sumă mare de bani, elevii pun pe primul loc cheltuielile „durabile” (casă/mașină) - 28,4%, urmate de afaceri (21,9%) și abia apoi de investiții în propria pregătire (15,4%) . În schimb, mai mulți elevi ar cheltui banii mai degrabă pe îmbrăcăminte (362) decât pe călătorii (331), așa cum mai mulți prioritizează jocurile de noroc (50 - 4,1% din eșantion) în comparație cu cărțile (42 - 3,48% din total).

In ceea ce privește utilitatea consilierii și orientării în carieră, aproape o treime declară că sunt dispuși să aloce lunar trei ore sau mai mult unor astfel de activități.

Peste jumătate dintre toți elevii consultați (56,3%) se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de modul în care școala îi formează în domeniul pregătirii pentru carieră. Procentul este mai redus în cazul liceenilor (50%) în comparație cu elevii de gimnaziu (60,5%).

