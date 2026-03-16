Ziua Națională a Meseriilor la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” (P)

Cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor, elevii și cadrele didactice de la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” au desfășurat o activitate interdisciplinară.

Ziua Națională a Meseriilor la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” (P)

Scopul acestei activități a fost de a promova meseriile din domeniul turism și alimentație, într-o variantă modernă si atractivă, prin efectuarea unor analize de laborator pentru determinarea unor indicatori chimici și biologici a unor alimente utilizând cele mai noi instrumente de laborator upgradate cu tehnica informațională.

Activitatea a fost coordonată de către doamnele profesor de biologie Piștea Manuela și profesor alimentație Pop Ana Ioana, și s-a desfășurat împreună cu elevii școlii noastre, implicați și în activitățile de pregătire și servire a unor preparate culinare.

Ziua Națională a Meseriilor la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”

La această activitate au fost prezenți elevi, cadre didactice din școală și din străinătate, din cadrul proiectului Erasmus care promovează utilizarea Inteligenței artificiale în domeniul educației, și reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri ducaționali ai școlii.



De asemenea, în cadrul activității, partenerul economic a prezentat particularități ale cafelei și modul de prezentare și servire acesteia.



Activitatea s-a desfășurat în cadrul laboratorului de cofetărie-patiserie și determinări fizico-chimice și organoletice, utilat în cadrul proiectului cu finanțare europeană „DOTAREA CU LABORATOARE DE INFORMATICĂ ȘI ATELIERE DE PRACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC” în valoare de 1,085,182.20 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, suscitând un real interes în rândul participanților.

