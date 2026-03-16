Elevii clujeni au obținut rezultate remarcabile la etapa națională de robotică FLL 2026

Echipa de robotică TechExplorers, din cadrul gimnaziului Colegiului Național „Emil Racoviță" din Cluj-Napoca, a obținut locul al II-lea la categoria Core Values, în cadrul etapei naționale a competiției internaționale de robotică FIRST LEGO League Challenge 2026, desfășurată la București în weekendul 7-8 martie 2026.

Acesta este primul an în care echipa noastră participă la o astfel de competiție, iar timpul de pregătire a fost de doar patru luni.

Elevi clujeni din gimnaziu, cot la cot cu liceeni a concursul național de robotică

Chiar și în aceste condiții, elevii clujeni din clasa a VI-a au concurat alături de echipe mai mari, inclusiv de nivel liceal, și au prezentat foarte bine proiectul lor inovator, „Pensula inteligentă cu senzor de presiune”

Aventura elevilor clujeni a început sâmbătă, 7 martie 2026, când au din Cluj-Napoca spre București, la ora 13.00, imediat după încheierea etapei județene a Olimpiadei de Matematică, la care participaseră trei dintre aceștia.

A doua zi, la ora 8.00, elevii din Cluj au ajuns la sediul ASE din București, locul competiției, cu toate materialele și echipamentele necesare

robotul

proiectul inovator

flipchartul de prezentare

jurnalul de inginerie

materialele promoționale

bomboanele pregătite pentru vizitatorii standului

Programul zilei a fost intens, la ora 10.30 au avut antrenamentul oficial, iar imediat după aceea au mers în grabă spre sala de jurizare, deoarece la ora 11.00 erau programați pentru prezentare.

În fața unui panel format din trei jurați profesioniști, elevii clujeni au prezentat proiectul lor inovator, „Pensula inteligentă cu senzor de presiune”, iar apoi strategia noastră pentru Robot Game.

A fost un moment important pentru ei, plin de emoții, dar și de încredere în munca depusă.

Pentru ei, aflați la prima participare la o competiție internațională de robotică, acest schimb de experiență a însemnat foarte mult.

Concursul oficial s-a încheiat în jurul orei 18.00. Între orele 18.00 și 19.00 au fost prezenți în amfiteatrul mare al ASE, unde au urmărit prezentările echipelor care, în sezonul anterior, se clasaseră pe locurile I și II. De la ora 19.00 a început festivitatea de premiere.

Elevii clujeni au strălucit la etapa națională de robotică

Chiar la începutul festivității, într-un moment total neașteptat, ne-am auzit numele strigat: „locul II Core Values Awards merge la ... TechExplorers!”. În acel moment am realizat că am obținut locul al II-lea la nivel național, la categoria Core Values, în sezonul 2026 al competiției internaționale FIRST LEGO League Challenge.

„A fost pentru noi un adevărat șoc, dar și o bucurie imensă. Deși speram la un rezultat frumos, nu ne așteptam să urcăm pe podium. Am urcat pe scenă împreună, toată echipa și mentorii, cu emoții uriașe și cu o mare satisfacție pentru tot ceea ce reușiserăm”, a spus echipa TechExplorers.

În perioada următoare elevii de la „Emil Racoviță” Cluj se vor pregăti pentru a participa la o altă competiție internațională de robotică, World Robot Olympiad (WRO). Ei își propun să ajungă mai întâi la faza regională de la Hunedoara, iar apoi, dacă se califică, la faza națională de la București.

Echipa de concurs

Toți elevii echipei competiționale sunt în clasa a VI-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca:

Sofia Rusu (VI D) = căpitan echipă / marketing / strângere de fonduri

Alexandru Betea (VI D) = programare / hardware / logistică

Elena Betea (VI D) = grafică / marketing / strângere de fonduri

David Beuran (VI B) = hardware / logistică / programare

Anastasia Crișan (VI B) = marketing / grafică / asamblare

Albert Nistor (VI B) = programare / asamblare

Tudor Rus (VI A) = hardware / strângere de fonduri / documentare

Tudor Sima (VI D) = logistică / programare / asamblare

Marc Șimonca (VI B) = hardware / asamblare

Albert Toman (VI D) = hardware / programare / logistică

Mentori însoțitori

Cornel Rusu (părinte) = management / strategie / hardware

Sergiu Crișan (părinte) = marketing / comunicare / soft skills

Bogdan Betea (părinte) = programare / hardware / asamblare

