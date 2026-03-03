România, prima țară unde Orange va testa conectivitatea prin satelit direct pe smartphone

România va fi prima țară din Grupul Orange unde va fi testată tehnologia prin satelit Direct-to-Device (D2D).

Orange Group a anunțat semnarea unui acord (Memorandum of Understanding) cu AST SpaceMobile și Satellite Connect Europe, o companie deținută în parteneriat de către AST SpaceMobile și Vodafone.

Acordul presupune colaborarea pe conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – „Direct pe dispozitiv”) în diverse piețe importante pentru Grupul Orange.

România va fi prima țară în care Orange va testa viabilitatea noii tehnologii, prin constelația de sateliți ai AST SpaceMobile. Prin această inițiativă, operatorul intenționează să își completeze acoperirea rețelelor terestre chiar și în cele mai izolate zone și să crească reziliența serviciilor.

Testul va fi realizat de către Orange Romania în a doua jumătate a lui 2026, pentru a evalua performanța serviciilor de SMS, voce și date prin conectivitate satelitară.

Colaborarea face parte din noul plan strategic, Trust the Future, în care încrederea este valoarea centrală a modelului de operare și de livrare a serviciilor Grupului Orange.

Semnal non-stop la telefon prin satelit

Operatorul își propune să ofere clienților săi conectivitate disponibilă în orice condiții, prin completarea rețelelor sale terestre de mare performanță (mobil și broadband) cu tehnologii satelitare. Acestea au potențialul să asigure conectivitate fiabilă în cele mai îndepărtate sau slab acoperite zone. Soluția oferită de AST SpaceMobile presupune accesul direct al mai multor categorii de smartphone-uri la conectivitate prin satelit, fără să fie nevoie de modificări hardware și software sau dispozitive dedicate.

„Conectivitatea prin satelit Direct-to-Device este o completare esențială a rețelelor noastre mobile, ce va asigura conectarea a 100% dintre clienții noștri, indiferent unde se află. Sunt bucuroasă să anunț astăzi (marți, 2 martie 2026 - n. red.) testele care vor avea loc în România, în colaborare cu AST SpaceMobile, prin joint-venture-ul Satellite Connect Europe. Prin strategia noastră, Trust the Future, ne luăm angajamentul de a oferi soluții de încredere, securizate, conforme cu reglementările europene”, a declarat Christel Heydemann, Chief Executive Officer al Orange Group.

Astfel, compania oferă servicii operatorilor de sateliți și pune la dispoziție teleport-uri și gateway-uri aflate la sol, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestora pentru interconectare terestră.

De la teste, la soluție pe piață

Testele care urmează în România sunt un nou pas către mărirea acestui ecosistem. Tehnologia D2D are potențialul să devină un serviciu pentru clienții din România, acoperind toate zonele în care geografia face plasarea echipamentelor de comunicații dificilă sau chiar imposibilă. Astfel, orice utilizator ar putea să-și folosească telefonul mobil fără întrerupere, chiar și acolo unde semnalele terestre obișnuite nu pot ajunge.

„România a fost de-a lungul timpului unul dintre cele mai fertile locuri pentru testarea și implementarea celor mai inovatoare tehnologii pentru Grupul Orange. Știm cu toții nevoile de conectivitate mereu în creștere ale românilor și ne dorim să accelerăm eforturile de digitalizare, pentru a extinde infrastructura terestră cu cea spațială, oferind acoperire chiar și în cele mai izolate zone. Testarea soluției oferite de AST SpaceMobile pentru prima dată în România ne va da oportunitatea să creștem capabilitățile rețelelor și să aducem tehnologiile satelitare de ultimă generație pe dispozitivele mobile”, a spus Julien Ducarroz, Director Executiv al Orange Romania.

