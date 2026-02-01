Elevii din Cluj dau startul vacanței de schi din 2026. Când vor avea zile libere

Elevii se pregătesc pentru vacanța de schi din luna februarie 2026, o pauză de o săptămână prevăzută în structura anului școlar 2025–2026.

Perioada diferă de la un județ la altul și este stabilită de inspectoratele școlare locale, în funcție de specificul local. Anul școlar este împărțit în cinci module de învățare, fiecare urmat de o perioada de vacanță.

Elevii din Cluj, printre primii care intră în vacanță

În județul Cluj, vacanța de schi este programată în perioada 9-15 februarie 2026, elevii clujeni fiind printre primii care se bucură de această pauză. Alături de Cluj, în aceeași perioadă intră în vacanță și elevii din județele Bistrița-Năsăud și Timiș.

Această săptămână marchează debutul vacanței mobile de iarnă la nivel național și oferă copiilor și adolescenților posibilitatea de a se odihni, de a petrece timp în aer liber sau de a participa la activități specifice sezonului rece, înainte de reluarea cursurilor.

Foto: DepositPhotos.com

