Dispare învățământul profesional în Cluj. Filiera tehnologică, doar la școlile duale.

Odată cu începerea anului școlar 2026-2027, școlile profesionale din Cluj și celelalte județe din România, vor funcționa exclusiv în cadrul liceelor cu învățământ dual.

Nu vor mai exista școli profesionale propriu-zise odată cu anul școlar 2026-2027

Așadar, profilele tehnologice vor fi structuri care vor funcționa exclusiv în cadrul liceelor cu învățământ dual.

La nivelul județului Cluj, unitățile de învățământ și-au adaptat deja planurile-cadru pentru aceste filiere.

Recent, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027.

Așadar, în județul Cluj, din anul școlar 2026-2027, la clasa a IX-a vor fi 98 de clase învățământ liceal tehnologic, din care 10 clase învățământ tehnologic dual.

Învățământul profesional, doar în școlile duale din Cluj

„Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările pentru toate filierele și profilurile (…) Din toamnă nu va mai exista nivelul de învățământ profesional, toate clasele a IX-a vor fi clase de liceu, iar învățământul liceal tehnologic va avea și forma de învățământ dual, care se desfășoară la solicitarea agenților economici”, a transmis Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, citată într-un comunicat al instituției.

Pentru anul școlar 2026-2027 s-a ținut cont de criterii generale, precum și de criteriile cu specific legislativ, demografic, geografic, economic și al relevanței.

Potrivit IȘJ Cluj, raportat la criteriul economic, s-a urmărit ca specializările pentru nivel liceal, precum și calificările pentru învățământul tehnologic dual să valorifice potențialul de dezvoltare socio-economică din zonă, în scopul creșterii inserției socio-profesionale a absolvenților, în concordanță cu solicitările agenților economici, țintele de ocupare a pieței muncii și a acreditărilor pe care unitățile de învățământ tehnologic le dețin.

În egală măsură s-a ținut cont de numărul solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din promoțiile anterioare, a absolvenților învățământului profesional din seria curentă și din seriile anterioare, s-au realizat propunerile pentru clasele de început de ciclu superior al liceului, clasa a XI-a seral, filiera tehnologică.

