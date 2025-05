Festival Național de Teatru în limba engleză pentru elevi. O celebrare a creativității și talentului tinerilor, la Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 30 mai – 1 iunie 2025, cea de-a XXII-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi „Come with Us to Dramaland”, un eveniment de tradiție dedicat promovării expresiei artistice și dezvoltării competențelor lingvistice în rândul tinerilor.

Festival Național de Teatru în limba engleză pentru elevi. O celebrare a creativității și talentului tinerilor, la Cluj-Napoca | Foto: pixabay.com

Manifestarea are loc la Casa Radio Cluj (str. Donath nr. 160).

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Asociația Profesorilor de Limba Engleză Cluj – C.E.T.A., cu sprijinul Casa Radio Cluj în calitate de partener media. Festivalul se bucură de susținerea unor instituții și sponsori importanți, precum Consiliul Județean Cluj, Banca Transilvania, PromoArt Web S.R.L, EECentre European Examination, Cărturești, Restaurant Buenavista, Dulcele Divin by Lidia Giurgiu, precum și a mai multor unități de învățământ din municipiu.

Timp de trei zile, peste 250 de elevi din întreaga țară vor urca pe scenă și vor aduce la viață 20 de piese de teatru în limba engleză, împărțite pe două secțiuni – gimnaziu și liceu. Trupe de elevi provenind din județele Alba (Ocna Mureș), Brașov (Hălchiu), București, Cluj (Cluj-Napoca, Dej), Giurgiu, Maramureș (Sighetu Marmației, Baia Mare), Mureș (Târgu Mureș), Satu Mare (Negrești-Oaș) și Suceava (Gura Humorului) vor concura într-o atmosferă de creativitate, emoție și entuziasm.

Evenimentul este gândit nu doar ca o competiție, ci și ca un spațiu de învățare și dezvoltare personală. Juriul, alcătuit din profesori de limba engleză și specialiști în dramaturgie, va aprecia performanțele artistice ale elevilor, iar aceștia vor avea ocazia să participe și la ateliere tematice interactive, menite să le îmbunătățească abilitățile interpretative și lingvistice.

Scopul principal al Festivalului este de a valorifica potențialul artistic al elevilor, de a dezvolta personalitatea acestora prin intermediul teatrului și de a motiva învățarea limbii engleze prin metode pedagogice moderne, bazate pe expresie scenică, improvizație și lucru în echipă.

