Ministerul Educației reacționează în cazul premierii elevilor sportivi medialiați internațional: „Modalitatea de premiere nu a fost modificată”

Modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată față de anii trecuți, anunță Ministerul Educației. Părinţii elevilor români care au obţinut medalii la competiţia internaţională Gimnaziada, organizată în Serbia în aprilie 2025, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acordarea premiilor pentru rezultatele obținute.

Ministerul Educației, despre elevii sportivi medialiați internațional care riscau să rămână fără premii: „Modalitatea de premiere nu a fost modificată”| Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Elevii sportivi medaliați vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU), anunță Ministerul Educației.

Astfel, modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi, „pentru asigurarea predictibilității”.

Ministerul Educației reacționează în cazul premierii elevilor sportivi medialiați internațional: „Modalitatea de premiere nu a fost modificată”

La fel ca în anii precedenți, elevii care au obținut premii la competițiile sportive internaționale vor fi premiați de către Federația Sportului Școlar și Universitar (FSSU), conform prevederilor legale în vigoare.

„Astfel, MEC, prin FSSU, va premia elevii medaliați care au făcut parte din delegația înscrisă de FSSU la Gimnaziada U15, elevi selectați de către federațiile sportive naționale din loturile naționale corespondente, conform protocoalelor de colaborare încheiate de FSSU cu federațiile în acest sens”, se arată în informarea publicată sâmbătă de Ministerul Educației.

În perspectivă, „în condițiile unei stabilizări financiar-bugetare a țări”, Ministerul Educației ar putea analiza „extinderea categoriilor de premii la competițiile internaționale pentru elevi, dar în acest moment acest lucru este imposibil”, transmite ministerul condus de Daniel David.

Așadar, ministerul Educației se limitează la „păstrarea susținerii existente în anii trecuți”, aspect ce reprezintă în prezent „o țintă rațională”.

Un grup de părinți al elevilor români care au obţinut medalii la competiţia internaţională Gimnaziada și-au exprimat îngrijorarea că nu vor mai fi premiaţi de ministerul Educaţiei, aşa cum se întâmpla până acum, semnala recent Edupedu.ro

În cadrul competiției internaționale din acest an, desfășurată în Serbia, elevii români au câştigat 44 de medalii de aur, 54 de medalii de argint şi 76 de medalii de bronz.

Bursele de excelență olimpică au fost eliminate în urma măsurilor de austeritate în Educație promovate de ministrul Daniel David, în contextul pachetelor de măsuri aplicate de Guvern pentru reducerea deficitului.

La finalul lunii trecute, David anunța că bursele olimpicilor ar putea fi reintroduse „în prima parte a anului viitor”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: