O tânără de excepție. Teodora Stan de la Colegiul „Emil Racoviță” a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat.

Teodora Stan, elevă la Colegiul „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, a reușit să obțină media 10 la examenul de Bacalaureat, o performanță remarcabilă care îi reflectă dedicarea și munca asiduă pe parcursul celor patru ani de liceu.

Teodora Stan, elevă la Colegiul „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, a reușit să obțină media 10 la examenul de Bacalaureat| Foto: arhivă personală

Luni, 8 iulie, au fost afişate rezultatele la examenul de Bacalaureat 2024. Judeţul Cluj se află pe primul loc la nivel naţional cu o rată de promovare de 88,9%.

Teodora Stan este eleva de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca care a obținut una dintre cele două medii de 10 din județ la examenul de Bacalaureat, cealaltă fiind Louise Vișan de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Teodora s-a bucurat de media obținută la Bacalaureat, iar scopul ei este admiterea la UMF Cluj.

„Am lucrat consistent și în fiecare zi, dar nu am făcut nimic ieșit din comun. Mi-am făcut temele și am învățat ca să nu rămân în urmă, deoarece scopul meu este admiterea la medicină, la UMF, și nu nota de la Bacalaureat. Am fost foarte fericită să-mi văd rezultatele și m-am bucurat de susținerea prietenilor și a familiei.

Este greu să spun de pe acum ce specialitate îmi doresc deoarece sunt mulți ani până voi lua o decizie, dar mi-ar plăcea să mă orientez spre cardiologie”, a declarat Teodora pentru monitorulcj.ro

„Aveam emoții mult mai mari înainte să primesc subiectul decât ulterior. Când am văzut subiectul m-am liniștit. Subiectele mi s-au părut accesibile”, a adăugat Teodora.

Peste 4.500 de elevi clujeni au promovat examenul de Bacalaureat

În această sesiune a examenului național de Bacalaureat au promovat 3.888 candidați, dintr-un total de 4.560 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 3.777 candidați provin din promoția curentă, iar 111 candidați sunt din promoțiile anterioare.

La nivelul județului Cluj, pe discipline de examen, situația candidaților care au obținut note de 10 la probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2024, este următoarea:

- E.a) 19 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

- E.b) – candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

- E.c) 153 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică/ Istorie);

- E.d) 225 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: