Inedit! Ce făceau doi laureați Nobel când au fost contactați pentru a afla vestea că au câștigat?

Doi dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină în 2025, Fred Ramsdell şi Mary E. Brunkow, n-au putut fi contactați pentru a afla vestea cea mare.

Frederick Ramsdell | Foto: Nobel Prize Facebook

Potrivit celor de la Educație Privată, Ramsdell era plecat într-o drumeție prin zonele rurale din Idaho (SUA) în momentul în care a fost sunat pentru a afla că a fost laureat al Premiului Nobel. El nu a putut fi contactat și, din acest motiv, nu a aflat nici până acum că a câștigat.

Situația nu a fost cu mult diferită nici în cazul lui Mary Brunkow. În momentul în care a fost sunată de către un număr suedez, femeia dormea. Când a văzut apelul, a considerat că era un spam și nu a răspuns, ci a ales să doarmă în continuare, după cum a mărturisit chiar ea.

