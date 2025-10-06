Nobel 2025. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, laureații Premiului Nobel pentru Medicină

Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de oamenii de știință Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru „descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică”.

Premiul din acest an „se referă la modul în care ne menținem sistemul imunitar sub control, astfel încât să putem lupta împotriva tuturor microbilor imaginabili și să evităm în același timp bolile autoimune”, a declarat Marie Wahren-Herlenius, profesoară de reumatologie la Institutul Karolinska, citată de Agerpres.ro

„Puternicul sistem imunitar al organismului trebuie reglat, altfel riscă să atace propriile noastre organe”, după cum a subliniat Adunarea Nobel. Astfel, laureații au „identificat gardienii sistemului imunitar, celulele T reglatoare, care împiedică celulele imune să atace propriul nostru corp”, a adăugat instituția.



Descorperirile făcute de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și de Shimon Sakaguchi „au pus bazele unui nou domeniu de cercetare și au stimulat dezvoltarea de noi tratamente, de exemplu pentru cancer și boli autoimune”, a declarat comisia de acordare a premiului, într-un comunicat.

Mary E. Brunkow și Fred Ramsdell sunt din Statele Unite, iar Shimon Sakaguchi este din Japonia.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Medicină a ajuns la americanii Victor Ambros și Gary Ruvkun pentru descoperirea microARN, o nouă clasă de molecule ARN minuscule, ce joacă un rol crucial în reglarea activității genelor. Descoperirea lor a dus la identificarea unui principiu complet nou al reglării genelor, principiu ce s-a dovedit esențial în înțelegerea biologiei organismelor multicelulare și implicit a oamenilor.

După acordarea premiului pentru medicină, sezonul Nobelurilor va continua cu Premiul Nobel pentru Fizică, pe 7 octombrie, urmat de premiul pentru chimie, pe 8 octombrie, înainte de premiul pentru literatură, pe 9 octombrie, și de premiul pentru pace, pe 10 octombrie, singurul decernat la Oslo. Premiul Riksbank Sveriges în Științe Economice va fi anunțat în data de 13 octombrie.

Premiile vor fi înmânate laureaților în cadrul unei ceremonii speciale ce va fi organizată la 10 decembrie, ziua morții lui Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

Foto: depositphotos.com

