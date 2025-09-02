Ministrul Educației Daniel David, mesaj înaintea începerii anului școlar: „Sunt convins că elevii vor fi primiți la școli.”

Ministrul Educației, Daniel David, este convins că elevii vor fi primiți în sălile de clasă în 8 septembrie, prima zi din anul școlar 2025-2026.

Minstrul Educației, Daniel David, crede că elevii vor fi primiți în clase în prima zi de școală | Foto: Alex Micsik, Agerpres Foto

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și-a manifestat convingerea că elevii vor fi primiți în școli pe 8 septembrie și că vor intra în sălile de clasă, însă, probabil, în unele unități de învățământ vor avea loc diferite forme de „boicot”, în contextul grevelor anunțate de sindicate.

Ministrul Educației, convins că elevii vor fi primiți în clase în prima zi de școală

„Mesajul meu către părinți, către elevi și profesori este că dincolo de controversele care există inevitabil în acest moment în domeniul nostru, de supărările pe care le avem unii sau ceilalți, toți știm că în final contează interesul copiilor. Sunt convins că elevii vor fi primiți și așteptați la școli. (...) Copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sala de clasă, însă, după aceea, în diverse școli probabil să aibă loc forme diferite de boicot. Sau să nu existe deloc boicot. (...) Sunt convins că copiii care merg la școli vor fi primiți în școli”, a afirmat ministrul la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.ro.



El a spus că fiecare director va stabili ce festivitate face pe 8 septembrie sau dacă vor intra copiii direct în sala de clasă.

Daniel David cere directorilor să le comunice părinților ce se va întâmpla în prima zi de școală

Daniel David va trimite o adresă către directorii unităților de învățământ, astfel încât aceștia să anunțe părinții ce se întâmplă cu începutul anului școlar.



„Cred că responsabilitatea asta le revine în primul rând directorilor (să anunțe părinții - n.red.). (...) Cer asta tuturor directorilor să o facă și vom trimite și o adresă în acest sens - părinții să știe ce să facă în data de 8. Cred, aceasta este speranța mea, că indiferent de formele de protest, copiii vor merge la școală, vor fi primiți în sala de clasă. Iar după aceea (profesorii - n.red.) se pot exprima în diverse școli, diverse clase, diverse forme de protest. (...) Legătura și mesajul trebuie să vină de la directorul de unitate școlară, care o să spună foarte clar ce se întâmplă în unitatea școlară respectivă, de acolo trebuie să se afle informația de către părinți. Mă îndoiesc că vor fi unități școlare care vor respinge prezența copiilor în școli”, a susținut ministrul Daniel David.



Luni, sindicatele din Educație au transmis că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.



În acest context, le-au adresat elevilor, părinților și studenților rugămintea de a nu-i blama, întrucât protestul dascălilor este unul pentru „stoparea acestor măsuri abuzive ale Guvernului”.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație «Spiru Haret» și Federația Națională Sindicală «Alma Mater», în semn de revoltă față de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educațional ce provoacă în învățământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marș de protest până la Palatul Cotroceni”, a fost mesajul sindicaliștilor.



Sindicaliștii susțin că acțiunile urmăresc să atragă atenția asupra obligativității soluționării problemelor cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior, precum și asupra faptului că salariații din educație resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ - dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educației.

