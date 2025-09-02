Ministerul Educației dă asigurări că NU vor fi probleme cu plata salariilor și a burselor până la final de an

Ministerul Educației dă asigurări că profesorii își vor primi salariile și elevii bursele până la finalul anului.

Ministerul Educației asigură profesorii și elevii că nu vor fi probleme cu plata salariilor, respectiv burselor până la finalul acestui an | Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Educației și Cercetării a precizat marți că nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare.

Ministerul Educației: Pachetul de măsuri nu afectează salariile profesorilor și bursele școlare

„Ca urmare a unor declarații recurente în spațiul public, Ministerul Educației și Cercetării precizează că, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor”, se arată într-un comunicat al instituției.

CITEȘTE ȘI:

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, odată adoptate măsurile de „austeritate-criză”, sistemul de educație-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate și dezvoltare.



„Așa cum ministrul Educației și Cercetării a declarat în repetate rânduri, odată adoptate aceste măsuri de austeritate-criză, sistemul de educație-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate și dezvoltare”, se mai arată în comunicat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: