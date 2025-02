Ministrul Educației, Daniel David: „Mircea Cărtărescu sunt sigur că va deveni membru al Academiei Române în viitorul apropiat”

Daniel David, ministrul Educației, a reacționat la criticile publice privind respingerea candidaturii scriitorului Mircea Cărtărescu pentru statutul de membru corespondent al Academiei Române, exprimându-și convingerea că acesta va fi acceptat în viitorul apropiat.

Daniel David, ministrul Educației | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Într-un mesaj public de pe blogul personal, ministrul Educației a explicat că, deși propunerea a fost susținută de o largă majoritate, i-a lipsit un singur vot pentru a fi aprobată.

„Am văzut comentariile critice publice și numeroase legate de decizia Academiei Române prin care s-a respins propunerea ca scriitorul Mircea Cărtărescu să devină membru corespondent. Înțeleg aceste critici, mai ales ca om care am susținut prin vot în Adunarea Generală a Academiei Române ca Mircea Cărtărescu să devină membru corespondent. Dar nu putem să nu vedem și că această propunere a fost susținută de o majoritate largă a Academiei, chiar dacă, din păcate, nu s-a ajuns acum la pragul critic (a lipsit un singur vot!). Acum unii colegi au crezut altfel. Mircea Cărtărescu va deveni însă membru al Academiei Române în viitorul apropiat, sunt sigur de asta, și mă voi bucura să-l pot saluta în Aula Academiei în acel moment”, a scris Daniel David.

El a adăugat că divergențele din cadrul Academiei sunt rezultatul unor viziuni diferite asupra excelenței și a raportului dintre tradiție și modernitate.

„Deocamdată trebuie să înțelegem că Academia Română are dificila misiune de a promova excelența cu oameni care o înțeleg pe alocuri diferit, prinși între tradiție vs. modernitate sau între trecut vs. prezent vs. viitor. Mai mult, unii (adesea membri mai vechi) consideră Academia ca fiind mai a noastră (de aici urmând: «cine pe cine aduce»), nu ca o instituție a țării («cine are merite pentru a fi propus»). În fine, da, unii dintre noi (dar tot mai puțini) amestecă uneori omenescul cu instituționalul, multe decizii și acțiuni devenind astfel prea personale. (…) eu cred că drumul Academiei Române este unul în direcția și sensul corecte, având deja o majoritate de oameni valoroși și înțelepți, majoritate care crește de la an la an și care normalizează Academia și duce la definirea corectă a excelenței în înțelegerea ei academică și culturală, fără excesele unor lupte între tradiție vs. modernitate sau trecut vs. prezent vs. viitor”, a mai precizat Daniel David.

