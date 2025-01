Mesajul lui Daniel David, ministrul Educației, pentru elevii care vor susține probele de competență la BAC: „Dați toți ce aveți mai bun”

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj adresat tuturor elevilor de liceu care vor susține, începând de luni, 27 ianuarie, probele de competențe ale Bacalaureatului din acest an.

Ministrul Educației le-a transmis elevilor că nu a modificat metodologia din respect pentru ei dar și pentru procesul de organizare a examenului care a început deja. Daniel David îi sfătuiește pe elevi să încerce, pe cât pot, să nu se streseze mai mult decât este cazul, să aibă încredere în forțele lor, să se concentreze, să intre în probe cu o stare de bună de spirit și să dea tot ce au mai bun.





„În zilele următoare veți participa la probele de evaluare a competențelor (probele A, B, C, D) din cadrul examenului național de bacalaureat 2025 - prima sesiune. Metodologia este una elaborată în anul 2024, pe care, din respect pentru voi și pentru procesul început, nu am modificat-o. Dar am monitorizat mereu lucrurile, mai ales că metodologia este una nouă, iar pe baza feedback-urilor din școli, fără să schimb metodologia, am încercat să facilitez implementarea acesteia prin diverse decizii administrative care să eficientizeze lucrurile. Și o voi mai face când este cazul de dragul de a crea contextul cel mai bun pe care îl putem avea în condițiile sistemului nostru educațional pentru a vă putea exprima cât mai bine competențele dobândite”, a transmis Daniel David.

„Doar fiți curajoși”

Daniel David le-a transmit elevilor care vor participa la bacalaureat că hipermotivarea/stresul negativ intens (distresul) nu îi ajută, dar o motivare adecvată, în condiții de echilibru psihologic și chiar de o doză rezonabilă de stres (eustres), îi poate mobiliza la examinări.

Daniel David i-a sfătuit pe elevi să nu se teamă de propriile emoții, dar nici să nu se îngrijoreze mai mult decât este cazul.

„Doar fiți curajoși și încrezători și dați toți ce aveți mai bun la momentul examinărilor! Celor care veți obține performanța așteptată vă spun de pe acum felicitări! Celor care nu veți atinge performanta așteptată vă reamintesc că, deși este o evaluare importantă, aceasta nu vă definește valoarea personală, ci doar performanța punctuală; să învățăm din rezultat și să încercăm să-l folosim cât mai înțelept! Așadar, doriți-vă să reușiți și dați tot ce puteți, acceptând însă că, dacă nu se întâmplă să obțineți performanța dorită, poate exista totuși un câștig personal, în spiritul vorbelor înțelepte ale lui Nelson Mandela: Eu nu pierd niciodată. Fie câștig, fie învăț!”, a mai spus Daniel David.

Calendar BAC 2025, sesiunea vară

•⁠ ⁠27-29 ianuarie 2025: ⁠Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

•⁠ ⁠29-31 ianuarie 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

•⁠ ⁠3-5 februarie 2025: ⁠Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

•⁠ ⁠5-7 februarie 2025: Evaluarea competențelor digitale – proba D

•⁠ ⁠30 mai – 4 iunie 2025: Susținerea probelor A, B, C, D pentru elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate

•⁠ ⁠10 iunie 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

•⁠ ⁠11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

•⁠ ⁠13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

•⁠ ⁠16 iunie 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

•⁠ ⁠20 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

•⁠ ⁠23-24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

•⁠ ⁠30 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor finale

