Daniel David, undă verde la Ministerul Educaţiei

Daniel David, propus pentru a prelua portofoliul Educaţiei şi Cercetării în noul Guvern, a primit, luni, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Daniel David, propus pentru a prelua portofoliul Educaţiei în noul Guvern. |Universitatea Babeş-Bolyai - Facebook

Au votat pentru un aviz favorabil 36 de deputaţi şi senatori, 11 împotrivă, iar şase s-au abţinut.

Daniel David: Vom face o comisie de experţi care să facă analiza referitoare la homeschooling

Daniel David a fost întrebat la audierile din comisiile parlamentare de specialitate care este opinia sa în legătură cu homeschooling.

„În acest moment nu am o poziţie formată, pentru că eu sunt pentru ceea ce se cheamă politici publice bazate pe dovezi şi sunt pentru educaţie bazată pe dovezi. Vreau să fac o comisie de experţi care să facă analiza referitoare la acest subiect şi în funcţie de rezultatele acestei comisii voi putea să am o poziţie. Nu vreau să spun o părere personală. (...) Dacă o comisie de experţi îmi propune o decizie, o preiau şi o duc mai departe”, a spus David.

El a menţionat că este foarte important ca bugetul care i se va repartiza să asigure funcţionarea şi dezvoltarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

„Ce este foarte important în această fază este ca bugetul pe care o să îl avem să asigure funcţionarea ministerului şi, foarte important, să asigure dezvoltarea ministerului prin noile obiective pe care le avem în programul de guvernare. Este clar că bugetul trebuie să fie mai mare decât a fost anul trecut. Cât va fi de mare, nu ştiu, fiindcă totdeauna aici sunt discuţii, depinde cum merge economia ţării, dar bătălia şi ideea că educaţia şi cercetarea trebuie să ţintească, educaţia - 15% din bugetul general consolidat şi cercetarea - 1% din PIB, sunt lucruri pe care niciun ministru nu îşi permite să le abandoneze. Când le va obţine, asta nu ştim. Cu siguranţă ministerul trebuie să funcţioneze şi să se dezvolte”, a afirmat David.

În ce priveşte consumul de droguri, Daniel David a spus că este nevoie de echipe de specialişti pentru a combate fenomenul în şcoli.

„Avem nevoie de specialişti, echipe mixte de psihologi şi medici, nu uitaţi că prevenţia şi controlul comportamentului se face prin specialişti în psihologie, ei sunt specialiştii care pot să se ocupe de prevenţie. Medicul este foarte important, mai ales când se vorbeşte despre tratament, odată ce ai ajuns acolo, dar aş vrea să punem această abordare într-o perspectivă mai generală şi vom lucra o strategie pentru un stil de viaţă sănătos în care această componentă să fie una dintre componente, alături de cum să mănânci sănătos, cum să faci exerciţii fizice şi aşa mai departe, tot ce înseamnă stil de viaţă sănătos”, a precizat Daniel David.

Cine este Daniel David

Daniel David a absolvit Facultatea de Psihologie la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1995). Este doctor în Psihologie (1999), a obţinut o diplomă de supervizor/formator în psihoterapie raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală (2002) la Albert Ellis Institute, New York, potrivit CV-ului.

Din 2007, este profesor universitar la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Catedra/Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, iar din 2009 a devenit profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York.

Din 2012, a deţinut poziţia de director pentru cercetare în cadrul Institutului „Albert Ellis” New York, a fost director al Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mintală Aplicată (2004-2016), conducător al Catedrei/Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2007-2012), director al Şcolii Doctorale Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific (2007-2016) şi conducător de doctorat în cadrul UBB.

În 2016 a fost desemnat prorector, iar din 2020 este rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Pentru rezultatele academice/ştiinţifice, a primit, de-a lungul timpului, o serie de premii naţionale şi internaţionale.

A fost decorat cu Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler în 2008.

Este autor al cărţii „Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală” (2015), „Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale” (2012), „Dezvoltare personală şi socială. Eseuri şi convorbiri despre viaţă” (2014), „Prelucrări inconştiente de informaţii” (2014) etc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: