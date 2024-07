Cum explică ministrul Educației, Ligia Deca, rezultatele slabe ale elevilor la Evaluarea Națională. „Nu este o chestiune care poate fi prevenită de la un an la altul”.

Peste 39.000 de elevi au luat medii sub 5 la examenul de la finalul clasei a VIII-a. Pandemia, învățământul în regim online, dar și diferențele socio-economice de la nivel national se numără printre cauzele rezultatelor slabe de la Evaluarea Națională, spune ministrul Educației, Ligia Deca.

Potrivit rezultatelor oficiale de la Evaluarea Națională, 39.195 de elevi au luat medii sub 5 la examenul de la finalul clasei a VIII-a, cel mai mare număr de medii sub 5 din ultimul deceniu.

„Noi știm de această problemă”

În cadrul vizitei făcute la Cluj, unde a semnat o serie de contracte pentru investiții în infrastructura educațională universitară, dar și din mediul preuniversitar, cu fonduri din PNRR, Ligia Deca a fost întrebată în privința rezultatelor slabe obținute de elevi la Evaluarea Națională 2024.

Astfel, potrivit Ligiei Deca, învățământul în regim online din perioada pandemiei, dar și clivajele socio-economice, reprezintă principalele cause pentru rezultatele slabe ale elevilor.

Iar printre măsurile adoptate de minister pentru combaterea abandonului școlar și creșterea eficienței în educație se numără programele naționale „O masa caldă” sau creșterea numărului și a cuantumului burselor școlare.

„Așa cum știm, generația care a susținut Evaluarea Națională în acest an, a intrat în clasa a V-a în anul școlar 2020-2021, an afectat de pandemie, an care a însemnat întreruperea școlii în format fizic, clasic, și trecerea în online.

Întreaga lume a văzut că formula de învățământ exclusiv online, mai ales la vârste unde autonomia în învățare nu este foarte mare, nu aduce beneficii. Și, de aceea, noi știm de această problemă, încercăm de ceva ani să remediem prin diferite măsuri”, a explicat ministrul Educației Ligia Deca, la Cluj.

Printre exemplele oferite de ministrul Ligia Deca drept măsuri pentru creșterea eficienței școlare se numără Programul national de reducere a abandonului școlar; extinderea programului „O masa sănătoasă” în școli; creșterea numărului și cuantumului burselor școlare, inclusiv prin burse sociale.

„Nu este o chestiune care poate fi prevenită de la un an la altul. În educație, măsura pe care o iei astăzi, se vede în 4-8 ani, în funcție de finalizarea ciclului educational și avem încredere că măsurile pe care le-am luat în acești ultimi ani își vor aduce beneficiile și vor fi vizibile în anii următori.

Din păcate, pandemia a afectat nu doar țara noastră, ci și multe alte state și, în continuare, din păcate, avem clivaje socio-economice în România care afectează mai ales în mediul rural rezultatele școlare”, a explicat Ligia Deca.

Consilier prezidențial: «Românai Educată» își va arăta rezultatele”

Potrivit consilierului prezidențial din cadrul departamentului de Sănătate Publică, Loreta Păun, proiectul „România Educată” își va arăta „rezultatele” în timp, iar așteptările în ceea ce privește asemenea domenii esențiale precum educația și sănătatea trebuie „să fie pe măsura investițiilor”.

„Lucrurile se contruiesc în timp. Trebuie să avem așteptări pe măsura investițiilor pe care le facem, atât în domeniul educației, cât și în domeniul sănătății. (…).

Consecințele pe termen lung ale pandemiei se văd și se vor vedea încă, chiar dacă noi am uitat acele momente dificile.

Se fac eforturi deosebite, am fost martorul tuturor dezbaterilor care s-au organizat sub cupola Palatului Cotroceni, sub îndrumarea ministrului Ligiei Deca și la inițiativa domnului președinte. „România Educată” este un proiect de țară, pe care fără îndoială că-l susțin, și sunt convinsă că în curând el își va arăta rezultatele”, a declarat consilierul prezidențial Loreta Păun.

De altfel, Ligia Deca a amintit de rezultatele elevilor din Cluj la Evaluarea Națională și a apreciat eforturile autorităților locale în susținerea proiectelor educaționale.

„Mă bucur pentru rezultatele foarte bune la Evaluarea Națională aici. Se vede implicarea autorităților locale, se văd programele susținute și de primărie, precum masa caldă și se văd, de asemenea, eforturile făcute la nivelul fiecărei școli să identifice copiii cu dificultăți și să adresăm aceste dificultăți pe care le au în învățare, înainte de a ajunge la Evaluarea Națională”, a adăugat ministrul Ligia Deca.

