Două echipe de elevi din România au ajuns campioane mondiale la Competiţia Internaţională de Robotică Maryland Tech Invitational

Două echipe de elevi din România, CyLiis, din Iaşi, şi Ro2D2, din Ploieşti, au reuşit performanţa de a se clasa pe primul loc la Competiţia Internaţională de Robotică Maryland Tech Invitational (MTI), ediția a opta, organizată la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, din oraşul Laurel, statul Maryland, SUA, scrie PRESShub.ro

Directoarea Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Adina Romanescu, a anunțat că echipele CyLiis din Iași și Ro2D2 din Ploiești au reușit să se claseze pe primul loc la Competiția de Robotică Maryland Tech Invitational (MTI).

„Felicitări, CyLiis pentru performanţa de a deveni campioană mondială, împreună cu Ro2D2, o echipă românească pe care o apreciem foarte mult pentru rezultatele sale constante, anul acesta la MTI a fost pe locul I. Am vibrat alături de fiecare echipă din România finalistă la MTI şi am trăit cu multă bucurie fiecare meci câştigat. Echipa de robotică CyLiis s-a dezvoltat continuu, integrând în fiecare an experienţele de învăţare din fiecare competiţie şi feedback-ul specialiştilor dedicaţi dezvoltării roboticii în şcoli. Echipele Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, participante la competiţia mondială MTI, CyLiis şi Peppers sunt mentorate de profesorul Mirela Ţibu şi absolvenţi LIIS, dintre aceştia, Cătălin Puricoi a şi însoţit elevii acum la competiţia Maryland Tech Invitational 2024″, a transmis Adina Romanescu.

Cinci echipe din România, selectate la Competiţia Internaţională de Robotică „Maryland Tech Invitational”

În perioada 28-30 iunie 2024, a avut loc cea de-a VIII-a edișie a Competiției Internaţionale de Robotică „Maryland Tech Invitational”, evenimentul fiind organizat la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland, SUA.

Pentru această competiție au fost selectate 40 de echipede robotică, dintre care cinci au fost din România, CyLiis şi Peppers de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi, Ro2D2 de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şi Eastern Foxes de la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti (Prahova) şi ByteForce de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi.

Din cele cinci echipe de elevi din România, doar două au reușit să ajungă pe primul loc în cadrul MTI, devenind astfel campioane mondiale la robotică. Adina Romanescu spune că acest titlu onorează și motivează profesorii și elevii să se implice și mai mult în dezvoltarea roboticii în școlile din România.

Articol scris de Ilinca Dandoczi

