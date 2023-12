Din România până în Laponia. Sute de elevi de la Liceul „Lucian Blaga” au sărbătorit „Crăciunul Multicultural” - VIDEO

Liceul „Lucian Blaga” din municipiul Cluj-Napoca a îmbrăcat straie de sărbătoare. Sute de elevi au sărbătorit „Crăciunul Multicultural”.

Elevii Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca au pregătit „Crăciunul Multicultural” / Foto: monitorulcj.ro



Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a sărbătorit Crăciunul într-un cadru inedit.

Elevii liceului s-au pregătit pentru ediția cu numărul XIV al „Crăciunului Multicultural”. Aceștia și-au pregătit clasele pentru a întâmpina oaspeții într-un decor festiv. Fiecare clasă a reflectat tradițiile și obiceiurile specifice Crăciunului dintr-o țară aleasă, oferind participanților o incursiune autentică în atmosfera sărbătorilor de peste hotare. Împodobirea claselor, îmbrăcarea în costume tradiționale, gătitul tradițional și alte activități specifice au contribui la crearea unei ambianțe autentice.

„Crăciunul Multicultural”, o tradiție de 16 ani

Activitatea intitulată „Crăciunul Multicultural” este cu adevărat o tradiție la Liceul Teoretic Lucian Blaga, fiindcă aceasta „datează” de 16 ani încoace. Pentru a aflat mai multe despre „Crăciunul Multicultural” reporterii monitorulcj.ro au povestit cu Laura Ungureanu, directoarea liceului.

„Ideea s-a născut în Liceul Lucian Blaga, atunci profesoara coordonatoare a Consiliului Elevilor de atunci i-a venit ideea. Atunci era discuția despre deschiderea către Europa, către cooperare, toată lumea era dornică să afle tradiții, obiceiuri din celelalte țări. Atunci ne-am gândit cum să-i facem pe copii să cunoască țările din Europa și cum să cunoască tradițiile și obiceiurile lor.

Lucrurile sunt coordonate de Consiliul Elevilor, copiii aleg o țară și după trebuie să-și decoreze sala de clasă în spiritul țării respective, fac o mică scenetă care să fie reprezentativă pentru cultura poporului respectiv, să se îmbrace adecvat și să gătească bucate tradiționale.

Elevii își pregătesc foarte bine sala. Clasa este împărțită pe echipe, unii fac studiul, alții de ornat, alții se ocupă de gătit, avem regizori, într-un cuvânt toată clasa trebuie să fie implicată. Și pentru ei este o muncă de echipă, dar una pe care îi unește foarte mult.

Foști elevi de la liceul mi-au spus că acest «Crăciun Multicultural» i-a unit ca și clasă și și-au creat prietenii noi cu colegii de clasă”, a declarat pentru monitorulcj.ro Laura Ungurean.

Laura Ungureanu, directoarea Liceului „Lucian Blaga”/ Foto: monitorulcj.ro

15 culturi, sărbătorite la Liceul „Lucian Blaga”

Elevii de la Liceul „Lucian Blaga” au venit cu diverse idei creative, costumații impresionante și momente artistice inspirate sau chiar amuzante, de care s-au bucurat și ei. Nu doar că au învățat câte ceva nou prin aceste activități, dar s-au și distrat.

Între țările pe care au trebuit să le prezinte s-a numărat și România, iar din prezentarea elevilor desigur că nu a lipsit capra, costumații tradiționale și steaua. Printre țările și culturile alese s-au aflat: SUA, Belgia, Laponia, Franța, Canada, Republica Moldova, Italia, Spania, Anglia, Germania, Ungaria, România, Etnia romă, Rusia și Grecia.

Nu a putut să lipsească capra de la momentul României/ Foto: monitorulcj.ro

Elevii care au avut de prezentat Grecia au impresionat cu trei dansuri tradiționale grecești și cu costumele foarte bine alese, iar micuții (cei din clasa a VI-a) care au ales Belgia au surprins pe toți cu o fântână de ciocolată.

Grecia, reprezentată de elevii din clasa a XI/ Foto: monitorulcj.ro

Fântână de ciocolată/ Foto: monitorulcj.ro

Un alt moment inedit a fost recreat de elevii din clasa a X-a care au avut de prezentat Germania. Elevii s-au gândit să recreeze armistițiul de Crăciun care a avut loc în perioada Primului Război Mondial, pe frontul de vest. Deja în săptămâna dinaintea Crăciunului, trupele germane și britanice au început să schimbe salutări și cântece din tranșeele lor respective, iar ocazional unii indivizi treceau liniile pentru a aduce cadouri soldaților de pe cealaltă parte. În Ajunul Crăciunului și ziua de Crăciun un număr mare de soldați din unitățile germane și britanice (precum și, într-o măsură mai mică, unități franceze) au părăsit spontan tranșeele pentru a se întâlni în pământul nimănui pentru a se fraterniza, a face schimb de mâncare și suveniruri. Pe lângă celebrarea ceremoniilor religioase comune și înmormântarea celor căzuți, soldații celor două părți au întreținut relații de prietenie între ei până la organizarea unor meciuri de fotbal improvizate.

Elevii din clasa a X-a/ Foto: monitorulcj.ro

Ce părere au avut elevii despre „Crăciunul Multicultural”?

Danciu David, membru în Comisia de Jurizare și secretar Consiliul Elevilor, a spus că a fost surprins de modul în care s-au prezentat elevii și i-a fost extrem de greu să aleagă un singur preferat: „Toate clasele s-au implicat foarte mult, se vede clar că și-au dat interesul pentru acest eveniment. Toată lumea s-a implicat, au dansat, s-au bucurat (…) s-a văzut că fiecare elev a avut ocazia să facă ceea ce este mai bun. Printre preferații mei a fost Grecia și din ciclul gimnazial pot spune că SUA unde coregrafia a fost foarte frumoasă, atmosfera în clasă a fost una potrivită, lumea prietenoasă.

Crăciunul Multicultural este o tradiție care este de mulți ani la noi în liceu, o activitate care ne face să ieșim din normalitate. Practic este o activitate de suflet pentru elevii din Blaga și care ne unește în preajma sărbătorilor”, a declarat David pentru monitorulcj.ro

Alexia, o elevă din clasa a VI-a care a ajutat la prezentarea Laponiei s-a bucurat că a putut să fie de ajutor pentru primul ei an în „Crăciunul Multicultural”: „Este destul de interesantă ideea Crăciunului Multicultural. Este pentru prima oară când particip și de ieri până astăzi (19-20 decembrie - n.red.) am aranjat sălile și am repetat poezii. De abia așteptăm să prezentăm”

Eva, elevă care a ajutat la sceneta organizată pentru Republica Moldova s-a simțit extraordinar de bine alături de colegii ei și consideră că această activitate i-a unit ca și clasă: „Am făcut și anul trecut și mi s-a părut foarte fain să facem amintiri având în vedere că este ultimul nostru an. Ne-a unit mai tare această activitate și pregătirile. Am râs, ne-am simțit foarte, dar bineînțeles am și muncit”

Julia și Irina s-au ocupat alături de colegi de Grecia, iar momentul lor a fost unul care i-a lăsat pe mulți mască: „O idee foarte faină, dar este ceva carene-a unit și ne-a ajutat să ne informăm mai bine despre cultura Greciei. În fiecare an am făcut tradiții și dansuri care ne-au unit și prin care am descoperit un stil de viață care ne face plăcere”, „A fost o experiență frumoasă, am repetat vreo două săptămâni. Julia a fost cea care ne-a făcut toată coregrafia. Amândouă suntem membre ale comunității elene din Cluj și de acolo am împrumutat costume, decor și tradiții”, au declarat tinerele.

Pentru Irina care a fost în echipa care a reprezentat Ungaria momentul a fost unul reușit deși potrivit acesteia a fost greu cu organizarea: „Ne-am pregătit destul de mult. Pregătirile le-am început mai intens de săptămâna trecută, am scris sceneta și repetițiile au fost în forță. Sâmbăta trecută (16 decembrie - n.red.) a fost ziua când ne-am pregătit să gătim. A fost puțin dificil pentru că este greu să găsim lucruri la care fiecare să fie bun, unii au lucrat mai mult, alții mai puțin și cu programul a fost greu pentru că avem foarte puțin timp liber”

Director: „Sărbătorim împreună Crăciunul”

„Este una dintre cele mai sărbători ale liceului. Este ziua pe care toată lumea o așteaptă pentru că este și ocazia în care sărbătorim împreună Crăciunul și ne considerăm o mare familie.

Mulți ne-au spus că este ca o seară de Ajunul Crăciunului ziua de astăzi”, a declarat directoarea liceului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: