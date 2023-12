UTCN în topul celor bune universități din România

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se înscrie în rândul primelor 10 universități din România, conform metarankingului universitar 2023, realizat independent de un grup de experți din mai multe instituții de învățământ superior românești.

Clasamentul a fost elaborat pe baza principalelor clasamente internaționale la care participă universități românești:

1. Academic Ranking of World Universities/ARWU (educație și cercetare);

2. Center for World University Rankings/CWUR (educație și cercetare);

3. Leiden Ranking/CWTS (cercetare);

4. Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities/NTU (cercetare);

5. QS – Top Universities Ranking/QS (educație și cercetare);

6. Scimago Institutions Ranking/Scimago (dominant cercetare);

7. Times Higher Education – World University Rankings/THE – Times (educație și cercetare);

8. University Ranking by Academic Performance/URAP (cercetare);

9. Best Global Universities Rankings/U.S. News (cercetare). (Pentru acest ultim ranking, US News, a fost folosită ediția 2022-2023, ultima disponibilă).

UTCN se poziționează pe locul 7, cu un număr de 10 puncte, în timp ce, din rândul universităților tehnice românești, în primele 10 se înscrie și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Metarankingul universitar independent a fost elaborat, până acum doi ani, sub egida Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români și publicat inițial sub egida Ministerului Educației, în 2016, dar continuat de Ad Astra. Din 2022 apare și un metaranking propriu al Ministerului Educației, publicat în primăvara lui 2022, cu rezultate similare celor din metarankingul independent.