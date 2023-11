Un prototip medical imprimat 3D, creat de cercetătorii UTCN, a fost prezentat la un târg internațional din Dubai!

Un prototip medical creat de cercetătorii UTCN, cu o imprimantă 3D, a fost prezentat la un târg internațional. Standul clujenilor a fost vizitat de prințul moștenitor din Dubai.

Cercetători UTCN, prezenți cu o invenție la un târg internațional din Dubai / Foto: UTCN - Facebook

Profesorul Florin Popișter și absolventul UTCN Michael Sãlãtioan au dezvoltat un prototip medical pe care l-au prezentat la târgul internațional Prototypes for Humanity din Dubai.

Este vorba despre o orteză de genunchi imprimată 3D, care folosește senzori și impulsuri electrice pentru corectarea problemei medicale:

„În aceste zile, domnul Conf. dr. ing. Florin Popișter și absolventul ing. Michael Sãlãtioan participă cu prototipul, dezvoltat în totalitate de cei doi, 3D-PRINTED KNEE ORTHOSIS USING SENSORS AND ELECTRICAL IMPULSES FOR CORRECTION, la târgul internațional Prototypes for Humanity din Dubai! Standul a fost vizitat de prințul Dubaiului Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum și de sora acestuia, prințesa Sheikha Latifa bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, care este președinta evenimentului!”, au transmis reprezentanții Univesității Tehnice din Cluj-Napoca.

