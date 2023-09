Excelență la nivel european! Doi studenți UTCN, medalie și premiu la olimpiada pentru programarea roboților industriali

Doi studenți ai UTCN Cluj au obținut o medalie de excelență și un premiu important la olimpiada europeană de programarea a roboților industriali.

Doi studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au obținut locul 4 la o competiție europeană pentru programarea roboților industriali / Foto: UTCN Cluj

Datorită acestei reușite de excepție, cei doi studenți ai UTCN vor participa în 2024 la etapa internațională a Olimpiadei de Integrare a Roboților Industriali, la Lyon în Franța.

Studenții care au reprezentat România la Robot System Integration – EuroSkills, 2023, în Polonia / Foto: UTCN Cluj

Cei doi studenți care și-au demonstrat devotamentul pentru programarea roboților industriali sunt Kántor Józsué și Attila Krasznai, masteranzi la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managmentul Producției, UTCN. La faza europeană, studenții au ocupat locul 4 și au adus acasă o medalie de excelență.

Kántor Józsué, la competiția Robot System Integration – EuroSkills, 2023, în Polonia / Foto: UTCN Cluj

„Echipa UTCN a impresionat în cadrul competiției Robot System Integration – EuroSkills, Gdańsk 2023, aducând acasă o medalie de excelență și premiul BEST OF NATION AWARD, ceea ce demonstrează abilitățile remarcabile și talentul acestor tinerilor noștri studenți! Studenții Kántor Józsué și Attila Krasznai au fost distinși cu prestigiosul premiu BEST OF NATION pentru performanțele excepționale în cadrul competiției, demonstrând pasiunea și devotamentul lor pentru programarea roboților industriali. Studenții au fost pregătiți de domnii profesori Conf. dr. ing. Sergiu-Dan Stan, Conf. dr. ing. Bogdan Mocan și ing. Vlad-Mihai Feneșan și au beneficiat de sprijinul companiei FANUC România. Felicitări echipei UTCN pentru rezultatele obținute și mult succes la etapa internațională WorldSkills 2024, Lyon 2024!”, au transmis reprezentanții UTCN Cluj.

Attila Krasznai, la competiția Robot System Integration – EuroSkills, 2023, în Polonia / Foto: UTCN Cluj

EuroSkills este una dintre cele mai mari competiții europene de meserii, care aduce împreună tineri profesioniști din diferite domenii pentru a-și demonstra abilitățile și competențele. Competiția oferă o platformă unică pentru dezvoltarea meseriilor și pentru promovarea calității în educație și formare profesională.

