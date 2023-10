Peste 16.000 de studenți au început noul an universitar la UBB. Daniel David: „Dacă n-ai nicio universitate în rankingul Shanghai, e clar că e ceva rău cu arhitectura sistemului academic!”

Anul universitar 2023-2024 a debutat, luni, 2 octombrie. Mii de studenți și masteranzi au ales Clujul academic.

Daniel David, rectorul UBB, mesaj la deschiderea anului academic 2023-2024 Universitatea Babeș-Bolyai/Foto: Universitatea Babeș-Bolyai Facebook.com

Peste 16.000 de studenți au început, luni, 2 octombrie, noul an universitar în cadrul Universității Babeş-Bolyai. Ceremonia de deschidere a avut loc duminică, în Aula Magna a universității clujene.

„Avem peste 16.000 de studenți la programele de licență, masterat și doctorat. Studenți care efectiv vin din toate județele țării și București, și din 35 de țări.

Astfel, comunitatea noastră devine împreună cu ei mai puternică și sperăm că ei vin cu un suflu nou care să ne stimuleze, să ne dorim să fim mereu cei mai buni din țară, foarte buni la nivel internațional și să rămânem cea mai puternică comunitate academică din România”, a declarat rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David.

De altfel, în acest an universitar se va încheia mandatul echipei coordonate de profesorul Daniel David încă din martie 2020.

„Acest an universitar se leagă și de sfârșitul mandatului acestei echipe (2020-2024), iar mesajul meu pentru comunitatea noastră ține și de valoarea acestui mandat, prin prisma a ceea ce am promis și unde am ajuns”, a punctat rectorul UBB.

„E ceva rău cu arhitectura sistemului academic”

În cadrul mesajului de deschidere a anului universitar 2023-2024, rectorul Daniel David nu a ocolit problemele cu care se confruntă sistemul universitar românesc.

Astfel, după cum a arătat David, în ciuda eforturilor depuse de UBB, decidenții politici nu au înțeles însemnătatea concentrărilor academice, dar nici importanța susținerii științelor și a componentelor biomedicale.

„Aceste dezvoltări și concentrări metropolitane au fost puse și au apărut în programul de guvernare PNL-USR și, după aceea, în varianta PNL-PSD, ca urmare a discuțiilor pe care această universitate le-a avut cu politicienii.

În ambele programe de guvernare, am reușit să punem angajamentul pentru concentrări metropolitane și academice, pentru că doar așa ne putem dezvolta. Așa s-a întâmplat în Franța, Belgia etc.

Politicienii ne-au ajutat în anii 2020-2021, când am preluat Reșița și Institutul din Jibou, însă după aceea unii s-au agitat din cauza dezvoltării UBB. Și atunci au apăsat pe pedala de frână.

Sper ca după alegeri să reluăm această idee a concentrărilor metropolitane. (...). Altfel, România nu are universități „world-class”. Nu are cum să aibă sau le are meteoric, cum am fost și noi în Rankingul Shanghai”, a explicat rectorul Daniel David.

„Am spus mereu: ne trebuie susținere pentru știință, ne trebuie componentă bio-medicală. Nu s-a făcut nimic. Științele erau deja apăsate cu pedala de accelerație. Dar nu se mai pot dezvolta în structura actuală a universității. Noi știam ce va urma. Am rezistat șase ani, n-am reușit mai mult. Sigur, nu e o bucurie că nu e o altă universitate românească acolo. Dar e un semn. Cine nu înțelege lucrul acesta, nu înțelege nimic din politicile academice. Că e ceva rău cu sistemul academic și cu arhitectura lui.

Dacă ar mai fi fost încă două-trei universități acolo, și nu eram noi, era o problemă a noastră. În condițiile în care nu ai niciuna în Rankingul Sanghai, arată rău pentru țară, și e clar că ai o problemă cu arhitectura academică”, a declarat Daniel David, rectorul UBB.

UBB este parte a Universităților Europene EUTOPIA.

„Avem de lucru odată ce am intrat în această ligă. Suntem departe de campionii world-class, dar măcar suntem acolo și orice construim de acum, dacă construim bine, ne va duce în direcția respectivă.

Noi am fost invitați să intrăm în șase alianțe europene, am ales EUTOPIA, din diverse motive. Este cea mai bună combinație între universități tradiționale și universități moderne, din nordul-vestul-sudul și estul Europei și avem și un membru din UK.

Această universitate este casa noastră academică, iar după cum am semnat ieri în Parlamentul European, studenții noștri vor avea și diploma cu antetul, cu numele EUTOPIA European University”, a mai adăugat Daniel David.

Structura anului universitar 2023-2024

SEMESTRUL I

02.10.2023 - 22.12.2023 activitate didactică 12 săptămâni (Joi, 30.11.2023, Sfântul Andrei - zi liberă și Vineri, 01.12.2023, Ziua Marii Uniri - zi liberă)

25.12.2023 - 07.01.2024 vacanță de Crăciun 2 săptămâni

08.01.2024 - 21.01.2024 activitate didactică 2 săptămâni

22.01.2024 - 11.02.2024 sesiune de examene 3 săptămâni (Miercuri, 24.01.2024, Ziua Unirii Principatelor Române - zi liberă)

12.02.2024 - 18.02.2024 vacanță 1 săptămână

19.02.2024 - 25.02.2024 sesiune de restanțe* 1 săptămână

SEMESTRUL II

26.02.2024 - 05.05.2024 activitate didactică 10 săptămâni (Miercuri, 01.05.2024, Ziua Muncii - zi liberă

și Vineri, 03.05.2024, Vinerea Mare - zi liberă)

06.05.2024 - 12.05.2024 vacanța de Paști 1 săptămână

13.05.2024 - 09.06.2024 activitate didactică 4 săptămâni

10.06.2024 - 30.06.2024 sesiune de examene 3 săptămâni (Luni, 24.06.2024, a II-a zi de Rusalii - zi liberă)

01.07.2024 - 07.07.2024 vacanță 1 săptămână

08.07.2024 - 14.07.2024 sesiune de restanțe 1 săptămână

15.07.2024 - 28.07.2024 perioada de practică 2 săptămâni (unde este cazul)

29.07.2024 - 29.09.2024 vacanță 9 săptămâni

SEMESTRUL II – Anii terminali

26.02.2024 - 05.05.2024 activitate didactică 10 săptămâni (Miercuri, 01.05.2024, Ziua Muncii - zi liberă și Vineri, 03.05.2024, Vinerea Mare - zi liberă)

06.05.2024 - 12.05.2024 vacanța de Paști 1 săptămână

13.05.2024 - 26.05.2024 activitate didactică 2 săptămâni

27.05.2024 - 09.06.2024 sesiune de examene 2 săptămâni

10.06.2024 - 16.06.2024 sesiune de restanțe 1 săptămână

17.06.2024 - 30.06.2024 pregătirea examenului de licență/disertație 2 săptămâni (Luni, 24.06.2024, a II-a zi de Rusalii - zi liberă)

01.07.2024 - 07.07.2024 examen de licență/disertație 1 săptămână

