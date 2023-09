Peste 15.500 de noi studenți au fost acceptați în comunitatea academică a UBB în 2023

În anul universitar 2023-2024, peste 15.500 de studenți au fost acceptați în comunitatea academică a Universității Babeș-Bolyai.

Un număr de 15.741 de studenți au fost acceptați în comunitatea academică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), în noul an universitar 2023-2024, cel mai mare număr din ultimii ani, din care aproximativ 40% cu taxă.

La aceștia se adaugă aproximativ 350 de doctoranzi, din care aproximativ 50 cu taxă (aici rezultatele finale sunt încă în procesare). De asemenea, UBB are peste 640 de studenți internaționali care au aplicat pentru a deveni parte a comunității UBB, provenind din 35 de țări.

„Mă bucur foarte mult, în final acesta fiind testul final al unei universități, iar rezultatele arată că tinerii, din țară și din străinătate, consideră simbolul “UBB” ca un pașaport academic de succes în viața lor, așa cum a fost acesta încă de la începuturile din 1581, UBB rămânând astfel cea mai mare și complexă comunitate academică a țării. În plus, este foarte important că această creștere se vede în acest an masiv la nivel de master (cu peste 400 de studenți în plus față de 2022), acolo unde începe profilul unei universități de cercetare avansată și unde deciziile studenților sunt mult mai bine informate. În fine, faptul că un număr mare de studenți plătește pentru a studia la UBB, alături de creșterea numărului de studenți internaționali de la an la an, arată din nou prestigiul de care se bucură universitatea”, a declarat rectorul UBB, profesorul Daniel David.

Distribuirea orientativă pe judeţe/regiuni istorice a celor care au fost acceptați se prezintă, aproximativ, astfel:

Judeţul Cluj 23%;

Transilvania (fără Cluj) 38%;

Maramureş (Maramureș+Satu Mare) 12%;

Crişana (Bihor+Arad) 4%;

Banat (Timiș+Caraș-Severin) 5%;

Moldova 12%;

Ţara Românească (Muntenia/Oltenia/Dobrogea, fără București) 5%;

Bucureşti 1%.

După cum arată rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, universitatea continuă să contribuie la profilul cultural și academic al țării, însă reprezentanții UBB se așteaptă la mai multă colaborare din partea autorităților statului pentru dezvoltarea infrastructurii universitare, dar și eliminarea blocajelor birocratice sau tăierile de fonduri.

„În acest context aș semnala autorităților locale și naționale că UBB își face datoria și contribuie major la profilul cultural-științific/academic-inovativ al orașului și al țării, cu care cu toții ne lăudăm adesea, dar așteptăm în schimb susținere mai ales pentru dezvoltarea infrastructurii – cămine-săli de cursuri/laboratoare -, fără blocaje, fără priorități în zone care nu aduc această contribuție, fără tăieri de locuri și fonduri și fără a se aștepta mereu fondurile proprii ale UBB (care, atunci când sunt, trebuie utilizate masiv și spre resursa umană, bursele studențești și activitățile academice)”, a adăugat rectorul UBB, Daniel David.

În cadrul anului universitar 2023-2024, noile programe în inteligența artificială, bioinformatică, securitate cibernetică, inginerie/tehnologie, științe cognitive și media digitală au atras un număr mare de tineri, alături de programele deja clasice de la UBB (ex. psihologie, informatică, științe economice/business, drept, resurse umane, științele comunicării, științe administrative, istorie, cinematografie etc.).

