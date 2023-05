Concursul Interjudețean „THE BRITISH FACTOR” la Cluj-Napoca. Au participat 70 de elevi pasionați de limba engleză

În data de 16 mai 2023 Școala Gimnazială „Ion Creangă” a sărbătorit, împreună cu celelalte școli participante, ediția aniversară (10 ANI) a Concursului Interjudețean „THE BRITISH FACTOR”.

În data de 16 mai 2023 Școala Gimnazială „Ion Creangă” a sărbătorit, împreună cu celelalte școli participante, ediția aniversară (10 ANI) a Concursului Interjudețean „THE BRITISH FACTOR”/ Foto: organizatori

În data de 16 mai 2023, ora 14:00, la Cinematograful Dacia din Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Ion Creangă” a sărbătorit, împreună cu celelalte școli participante, ediția aniversară (10 ANI) a Concursului Interjudețean „THE BRITISH FACTOR”.

80 de elevi și profesori de limba engleză au sărbătorit cultura britanică, așa cum o fac de 10 ani, printr-un concurs care propune atât activități de genul chestionarelor cu raspunsuri multiple sau recunoașteti fotografia, cât și activități dinamice, mici scenete de teatru în limba engleză. Cu toții iubim această experiență care ne provoacă și, în același timp, ne întărește încrederea în noi înșine, ne învăță cât de importanta este munca în echipa, empatia, comunicarea asertivă și generozitatea. Britishness always means Togetherness.

Acest proiect-concurs se află la cea de a zecea ediție interjudețeană și este aprobat şi cuprins în calendarul activităţilor educative interjudeţene (CAERI, poziţia nr. 579, 2023).

Proiectul are numeroase valențe educative deoarece propune activități interactive care creează cadrul pentru dezvoltarea capacității elevilor pasionați de limba engleză și capabili de performanță de a comunica în limbă străină și dă posibilitatea elevilor de a realiza prezentări orale de calitate, de a-și dezvolta abilitățile de lucru în echipă și competitivitatea, în contextul lipsei acestui gen de activități la limba engleză, la ciclul gimnazial. Proiectul are câteva componente pe care le considerăm esențiale din punctul de vedere al dezvoltării personale, profesionale și instituționale: mobilitate și schimb de bune practici, metodologie modernă de predare a limbii engleze (Web 2.0) și transdisciplinaritate, formarea de competențe cheie, promovarea elevilor capabili de perfomanță, creșterea prestigiului unităților de învățământ, interculturalitate, dimensiune europeană.

Au participat zeci de profesori și elevi

La această ediție au participat 70 de elevi și 12 profesori de limba engleză de la diferite școli din județ: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Colegi, Liceul Sportiv, Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu”, Şcoala Gimnazială „Emil Isac”, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca și Școala Gimnaziala „Ștefan Pascu” din Apahida.

Activitatea a fost condusă de către coordonatorii proiectului, doamnele profesoare de limba engleză Camelia Sîncrăian Pop și Dana Muntean. Pe lângă cele 3 premii cunoscute, the Gold British Factor, the Silver British Factor și the Bronze British Factor, s-au acordat și premii pentru creativitate, originalitate, Best Humour, Best Research, Best Live Act, Best Soundtrack și Best Coreography. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect minunat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: