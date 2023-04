UBB Cluj, partener într-un program internațional inovator în domeniul sănătății mintale a tinerilor

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este implicată în InIm Institute, parte a programului BEING care reprezintă o inițiativă internațională pentru sănătatea mintală a tinerilor.

Programul susține cercetarea și inovația în 13 țări și este găzduit de Grand Challenges Canada în parteneriat cu Fundația Botnar, United for Global Mental Health, Global Affairs Canada și National Institute for Health and Care Research.

Proiectul își propune să identifice organizațiile care se ocupă cu programe sau proiecte pentru sănătatea mintală a tinerilor, InIm inițiind formarea unui consorțiu, alături de Universitatea Babeș-Bolyai - prin Departamentul de Sănătate Publică și Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Global Development, Asociația de Psihoterapie Pozitivă, Evo Cariera, Observatorul Român de Sănătate, Federația Tinerilor Clujeni.

Elementul cheie al proiectului constă într-o cercetare menită să identifice nevoile și oportunitățile la nivelul întregului sistem din România și să implice principalii actori interesați de sănătatea mintală (organizații, grupuri formale și informale sau instituții-cheie), într-o acțiune amplă de dezvoltare a unui sistem pentru menținerea sănătății mintale.

„Implicarea UBB în acest proiect reprezintă o nouă manifestare evidentă a implicării noastre în comunitate, dar și a interesului real pe care Universitatea noastră îl acordă politicilor consistente de sănătate publică. Pe de altă parte, parteneriatul vine că completeze inițiativele derulate sub egida programului UBBMed constituit ca parte a UBB School of Health pentru coagularea și coordonarea politicilor publice și cercetării avansate în domeniul sănătății”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniind că programul UBBMed este focalizat pe cercetare avansată, care să ducă la aplicații inovative (produse/tehnologii/servicii), cadrul general de lucru fiind modelul bio-psiho-social, în paradigmele unor abordări validate științific (evidence-based) și personalizate (personalized), în contextul tehnologiilor și al analizelor de tip „smart” (big data/machine learning/artificial intelligence).

În luna martie a acestui an a fost demarată prima fază a proiectului Being România, care s-a concentrat pe activități de planificare strategică a proiectului, precum:

Identificarea, cartografierea datelor privind sănătatea mintală a tinerilor din România

Identificarea lacunelor și a diferențelor în evidențele existente privind starea de sănătate mintală și starea de bine a tinerilor

Organizarea unor consultări cu părțile interesate pentru a umple golurile de informație și a identifica prioritățile de cercetare și nevoile de intervenție la nivelul țării

Constituirea unor grupuri de interes din diverse domenii pentru a identifica o agendă a sănătății mintale cu potențial de a stimula schimbarea în rândul populației din România

