Elevii de la Liceul „Avram Iancu” organizează o competiție cu roboți construiți de ei și visează să ajungă în SUA

Sâmbătă, 25 februarie 2023, are loc cea de-a treia ediție „Phoenix Demo”, în cadrul căreia se vor desfășura meciuri competitive-demonstrative cu roboți construiți de către elevi de liceu.

Evenimentul este organizat de către echipa Phoenix de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, în colaborare cu o companie din Cluj, cu scopul de a-i ajuta pe participanți să se pregătească pentru etapele regionale, respectiv naționale, cu visul de a ajunge în SUA, la competiția internațională.

Programul evenimentului

Programul începe cu check-in-ul echipelor, iar apoi urmează festivitatea de deschidere și inspecția roboților. Ulterior se desfasoară meciurile de calificare (6 sau 8 pentru fiecare echipă), fiecare având o durată de 2 min și 30 sec.

Meciurile se joacă în alianțe de câte 2 echipe, practic sunt 4 roboti în același timp pe teren. La finalul calificărilor, echipele care se află pe primele 4 locuri sunt desemnate căpitani de alianță și își aleg echipele cu care vor să concureze în semifinale și finale.

Membrii echipei Phoenix au 6 ani de participare în cadrul celei mai mari competiții de robotică din țară, First Tech Challenge Romania by Natie prin Educație și în acest sezon, au mai fost la astfel de evenimente-demo în diferite orașe, cum ar fi Deva, Alba-Iulia, Baia-Mare etc.

Pentru ei e important să se promoveze ca echipă, să facă cunoscută competiția la care participă, dar și robotica în general. În plus, această demonstrație îi ajută pe elevi să se pregatească mai bine, deoarece le arată lucrurile pe care le mai pot îmbunătăți.

