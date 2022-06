Institutul UBB în Inteligență Artificială, Realitate Virtuală și Robotică a încheiat un parteneriat strategic cu Microsoft

Institutul UBB în Inteligență Artificială, Realitate Virtuală și Robotică devine mai puternic prin implicarea strategică a Microsoft cu care a încheiat un parteneriat strategic.

Institutul UBB în Inteligență Artificială, Realitate Virtuală și Robotică din cadrul HUB-ului UBB de Tehnologii Inovativea pus bazele unui parteneriat strategic cu Microsoft pentru componenta de inteligență artificială și tehnologii inovative, care implică resurse umane, infrastructură și proiecte comune.

„După ce bazele au fost puse prin colaborări majore cu actori de referință internaționali – ex. SAS (pentru «AI/Data science»), UiPath (pentru «Robotic process automatization»), Eon Reality (pentru realitate virtuală/augmentată/mixtă) etc. -, mă bucură și parteneriatul strategic cu Microsoft, unul din liderii internaționali în inteligență artificială și tehnologii inovative («cybersecurity/blockchain», etc.), cu atât mai mult cu cât experții Microsoft au fost invitați să facă parte și din echipa UBB care lucrează la strategia națională de «Quantum computing/communication» (inclusiv la noul program postuniversitar în domeniu pregătit de UBB).

Vom avea în curând o conferință de presă comună pentru a detalia unele aspecte ale parteneriatului strategic”, a declarat Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) .

Institutul UBB de Inteligență Artificială, Realitate Virtuală și Robotică are baza în cea mai mare școală de informatică din țară, dar integrează expertiză diversă, academică și non-academică, din mediul național și internațional.

HUB-ul UBB de Tehnologii Inovative va organiza în toamna anului 2022 o întâlnire platformă, cu actori academici și din mediul socio-economic, dedicată dezvoltării tehnologiilor inovative în România.

