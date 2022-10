Studenții cer ca „traiul lor decent” să fie decontat de stat

Studenții spun că valoarea minimă a bursei ar trebui să acopere cel puțin cheltuielile de masă și cazare.

sursă foto Facebook Emil Boc

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) atrage atenția publică, la începutul anului universitar, asupra creșterii semnificative a costurilor de trai ale studenților pe parcursul ultimelor luni și, totodată, asupra lipsei oricărei măsuri din partea autorităților statului pentru a contracara aceste probleme.

„Această valoare este, în acest moment, 700 lei/lună, însă există universități în țară care nu respectă nici măcar acest cuantum minim al bursei. Or, este evident pentru oricine trăiește în România faptul că o persoană nu se poate întreține, fie chiar și doar din perspectiva cazării și mesei din 700 lei/lună. Din perspectiva cazării, semnalăm faptul că multe universități au crescut, la începutului acestui an universitar, tarifele pentru regia de cămin, aceasta situându-se, în medie, între 150 și 450 lei/lună, existând majorări chiar și de peste 50% față de anul trecut. Din perspectiva mesei, semnalăm, de asemenea, faptul că răspunsul la inflația accentuată din zona produselor alimentare a fost creșterea prețurilor practicate la cantinele universității. Din 550 lei/lună, cât ar rămâne după achitarea unei regii de cămin dintre cele reduse, studentul român mai are la dispoziție 18 lei pentru a-și achiziționa 3 mese pe zi. Este inacceptabil ca statul să presupună faptul că un student se poate hrăni din 18 lei pe zi”, spun studenții.

„Ipocrizia statului”

Studenții mai arată că „este crucial să analizăm modul în care autoritățile înțeleg să se îngrijească de problema costului de trai al studenților”.

„Din 2017 și până în 2022, statul nu a crescut cu 1 leu alocația pentru bursele studențești. Practic, valoarea burselor studenților este aceeași acum ca în urmă cu ultimii 5 ani, aspect evident separat de orice realitate socială și economică. De asemenea, pentru problema creșterii prețurilor, nu a existat interes nici pentru a compensa inflația prin alte forme de sprijin, precum subvenția cămine-cantine sau facilități acordate studenților. De altfel, observăm ipocrizia și lipsa de logică a măsurilor adoptate de stat, care, pe de o parte, acordă compensări ale prețului la carburant pentru orice persoană fizică sau juridică, indiferent de venituri, dar taie facilitățile la transport feroviar (un transport în comun, eco-friendly) ale studenților (o categorie socială care, prin ipoteză, are venituri reduse sau inexistente). În final, nu putem să nu tragem un semnal de alarmă prin situația din ce în ce mai grea în care se află studenții din România, la începutului anului universitar 2022-2023. Un trai decent pentru studenți nu înseamnă un moft, ci garanția că acei studenți vor putea să-și continue și să-și finalizeze studiile, astfel încât sistemul de învățământ să-și atingă scopul”, se arată într-un comunicat de presă.

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 117 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.

CITEȘTE ȘI: