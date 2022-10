Luni începe noul an universitar pentru studenții din Cluj. Emilia Șercan, invitat special la FSPAC

Luni, 3 octombrie, începe noul an universitar pentru studenții din Cluj. La un departament din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, invitatul special va fi jurnalista de investigații Emilia Șercan.

Luni, 3 octombrie, începe noul an universitar pentru studenții din Cluj/ Foto: UBB Cluj

Studenții se vor întoarce începând de luni, 3 octombrie, înapoi în băncile facultăților.

Deschiderea noului an universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB)

Anul universitar 2022-2023 se deschide la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) luni, 3 octombrie 2022, la ora 10:00, printr-o ceremonie solemnă organizată în Aula Magna a UBB evenimentele continuând pe tot parcursul lunii octombrie, ca urmare a faptului că în acest an UBB sărbătorește 150 de ani de la începutul învățământului superior în limba maghiară în Cluj.

Cu această ocazie, UBB va găzdui în luna octombrie evenimente și ceremonii la care vor participa reprezentanți ai caselor regale din Europa, ambasadori și comisari europeni, onorând astfel tradiția și profilul multicultural al UBB și discutând despre leadershipul academic și proiectele strategice ale UBB (ex. InfoBioNano4Health) pentru mediul academic și societate, în prezent și viitor.

Emilia Șercan, invitată la un departament din cadrul FSPAC

Studenții de la departamentul de Științe Politice din cadrul FSPAC, vor avea parte de o surpriză în deschiderea noului an universitar.

Jurnalista Emilia Șercan va susține prezentarea de deschidere.

„Deschiderea anului universitar la departamentul de Științe Politice are loc in 3 octombrie ora 14:00 în sala T1 str. Minerilor 85.

Prezentarea de la deschiderea anului universitar este susținută de dr. Emilia Șercan și are titlul Educație civică, educație științifică și plagiat în România; un cerc vicios (Civic education, scientific education, and plagiarism in Romania: a vicious circle?)

Doamna Dr. Emilia Șercan este jurnalistă de investigație și lector la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii Bucureşti. Doamna Șercan a publicat mai multe articole despre plagiatul academic din mediul politic românesc”, au transmis reprezentanții departamentului Stiinte Politice FSPAC - UBB Cluj, pe Facebook.

Deschiderea noului an universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va organiza separat festivitatea de deschidere pentru noul an universitar.

Fiecare departament este programat de la o oră diferită. Vezi AICI programul.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are douăsprezece facultăți care funcționează in cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile universitare din Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare și Zalău. Oferta educațională (sistem Bologna) cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum si programe profesionale de formare continuă.

Domeniile de studii sunt in inginerie civilă, electronică, electrică şi mecanică, arhitectură, stiințe fundamentale, socio-umane si arte. In cadrul Departamentului pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, se organizează activități și programe de educație continuă, cursuri post-universitare, programe și cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deschiderea anului universitare la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu (UMF)

Rectorul UMF Anca Dana Buzoianu a urat bun venit bobocilor, invitându-i la Ceremonia de deschidere a anului universitar 2022-2023.

„Avem plăcerea să-i invităm pe studenții anului I și pe toți membrii comunității academice care doresc să le fie alături, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2022-2023.

Evenimentul va avea loc luni, 3 octombrie 2022, la ora 12:00, în Aula «Iuliu Hațieganu», str. Gh. Marinescu nr. 23 și va putea fi urmărit și în transmisie live, pe pagina de Facebook a universității”, a transmis rectorul UMF Anca Dana Buzoianu.

Cea mai veche instituţie de învăţământ medical din Transilvania, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" a scris istoria învăţământului universitar clujean.

Astăzi, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca pune în aplicare principiile enunțate de profesorul Hațieganu pentru a se încadra în contextul competitivității internaționale, răspunzând cerințelor Spațiului European al Cercetării și Cunoașterii.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” este prezentă în mai multe clasamente internaționale importante, dedicate instituțiilor de învățământ superior. Datorită acestor rezultate, universitatea clujeană ocupă locul 4 în Metarankingul Universitar pe anul 2021, realizat de Ministerul Educației, care clasifică cele mai performante instituții de învățământ superior la nivel științific și cu vizibilitate internațională în clasamentele globale ale universităților.

Deschiderea noului an universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV)

La USAMV, ceremonia de deschidere a anului universitar 2022-2023 va avea loc luni, de la ora 10.00, în Aula Magna „Mihai Șerban”!

„Vă așteptăm cu multă bucurie și vă dorim succes în noul an universitar”, se arată pe pagina de Facebook a instituției.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în 1869, fiind o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este promovarea excelenţei în învăţământ şi cercetare, prin studii universitare şi post-universitare, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrarea în aria valorilor internaţionale, în acord cu standardele unei societaţii bazate pe cunoaştere.

Instituţie cu vizibilitate la nivel naţional şi european, cu o vastă experienţă în programele educaţionale şi activitaţile de cercetare, universitatea este membră a unor asociaţii academice internaţionale de prestigiu. USAMV Cluj-Napoca este membră AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), a Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA), membru fondator al IAESTE Romania (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) şi membră a Euromediteranean University (EMUNI).

Deschiderea noului an universitar la Universitatea de Artă și Design (UAD)

Artiștii din cadrul UAD sunt așteptați la festivitatea de deschidere a universității, la Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca.

„Invităm întreaga comunitate academică și studențească a UAD Cluj-Napoca să ia parte la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023, găzduită de Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca”, a transmis Universitatea pe site-ul uad.ro.

Reprezentanții UAD au mai transmis de asemenea, pentru studenții de anul I licență mai au loc următoarele întâlniri pentru detalii legate de orarul disciplinelor teoretice și procese administrative:

- 14.30 – 16.00, Casa Matei Corvin, sala mare: întâlnire cu studenții din anul I, înmatriculați la Facultatea de Arte Plastice, programele de studii la nivel licență (Pictură, Sculptură, Grafică, Foto-video, Conservare-restaurare, Pedagogia artelor plastice și decorative)

- 16.00 – 17.30, Casa Matei Corvin, sala mare: întâlnire cu studenții din anul I, înmatriculați la Facultatea de Arte Decorative și Design, programele de studii la nivel licență (Ceramică-Sticlă-Metal, Modă – design vestimentar, Design, Arte textile – design textil)

Una dintre cele mai dinamice instituţii de gen din ţară, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca le oferă studenţilor şi cadrelor sale didactice deschidere şi oportunităţi excepţionale de manifestare artistică şi creaţie atât prin punerea la dispoziţie a spaţiilor expoziţionale proprii, cât şi prin intermediul parteneriatelor interne şi internaţionale cu muzee, galerii, academii, şcoli superioare de artă, universităţi şi institute de artă unde reprezentanţii UAD pot lua contactul direct cu tendinţele şi direcţiile artei contemporane actuale, dar în acelaşi timp îşi pot lăsa şi amprenta personală a creativităţii şi autenticităţii ardelene sau româneşti.

