Mesajul rectorului UTCN, la început de an universitar: „Studiile de azi sunt temelia succesului de mâine. Azi vă croiți viitorul”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) începe noul an universitar cu peste 6.300 de studenți noi. Rectorul universității, Vasile Țopa, a transmis un mesaj studenților la deschiderea anului universitar 2022-2023.

Mesajul rectorului UTCN, la început de an universitar / Foto: Captură ecran - video Facebook Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Rectorul UTCN, Vasile Țopa, a transmis un mesaj comunității clujene la începutul noului an universitar. El le-a urat bun venit celor peste 6.300 de studenți noi de la licență, masterat și doctor, și i-a îndemnat să fie silitori pentru că de „azi încep să își croiască viitorul”:

„Dragi studenți și dragi colegi, de la început vreau să vă urez un sincer bun venit în comunitatea Universității Tehnice din Cluj-Napoca celor peste 6.300 de noi studenți înscriși la nivel de studii de licență, masterat și doctorat, care alături de cei aproximativ 13.000 de studenți din ani superiori formează această frumoasă și dinamică universitate. Drumul pe care porniți azi reprezintă drumul școlii de maturitate, drum la capătul căruia veți începe viața reală. De fapt de azi vă croiți viitorul.

Vă îndemn să fiți proactivi, să fiți implicați, consecvenți, răspunzători, conștienți pentru că rezultatul eforturilor voastre la studiile începute azi reprezintă temelia succesului de mâine. Acest drum, însă, nu-l porniți singuri. Alături de voi se află întreg corpul academic al școlii noastre, un corp academic responsabil. Fiecare generație aduce un suflu nou, o nouă dorință, o nouă speranță într-o lume care oricum își are dinamica ei extraordinară, ceea ce face și mai frumoasă această meserie”, a transmis rectorul UTCN, prof. dr. ing. Vasile Țopa.

Alianță cu alte șapte universități europene

De asemenea, rectorul universității clujene a mai vorbit și despre alianța pe care UTCN o are cu universități din alte șapte țări europene și oportunitățile pe care acest „parteneriat” le oferă studenților:

„Dar dragi studenți, începând de azi, nu sunteți membrii doar ai comunității academice tehnice clujene, ci și a Universității Tehnologice Europene - European University of Technology. Această alianță reprezintă o construcție instituțională, transfrontalieră, care unește opt instituții de învățământ superior tehnic din întreaga Europă: Bulgaria, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Letonia,Spania și România, prin universitatea noastră. Aceste universități împărtășesc toate aceeași viziune comună. Think human first, pentru o tehnologie centrată pe om.

Rezultatele vizate de alianță pe termen lung la care veți fi actorii principali se vor concretiza prin opt campusuri, o universitate, o singură diplomă, programe de studii derulate în comun, mobilități, cadre didactice, studenți, card unic de acces la toate serviciile și facilitățile din cele opt campusuri și multe multe altele. Profitați din plin de această oportunitate pe care universitatea noastra are șansa să o ofere prin acest proiect european. Fiți mândri că aparțineți acestei frumoase universități tehnice din inima Transilvaniei, al cărui brand îl purtați și promovați. Doresc tuturor studenților noștri drum bun în această frumoasă și palpitantă călătorie spre performanță și consacrare. Mult succes întregului corp academic. Vivat, Crescat, Floreat UTCN!”, a mai spus Vasile Țopa.

