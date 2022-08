Nu doar ninsoare ne ia prin surprindere? Acum și începerea școlii? Premierul Nicolae Ciucă: „Sunt încă școli care au toaleta în curte"

„Există, din păcate, o stare prin care începerea anului de învățământ ne ia prin surprindere”, a declarat premierul Nicolae Ciucă în ședința care are loc marți dimineață cu prefecții și reprezentanți ISJ-urilor din țară.

„Am vrut să avem această ședință în care să putem să identificăm ultimele probleme, sperăm să nu fie chiar pe ultima sută de metri, și să identificăm soluțiile prin care putem să sprijinim debutul anului școlar din 5 septembrie. Am înțeles că sunt o serie întreagă de probleme care au fost rezolvate dar au fost și unele care sunt în curs de rezolvare și urmează a fi soluționate până pe 5 septembrie. Sunt o serie de aspecte de natură administrativă care sunt pe agenda ministerul Educației și a administrațiilor publice locale”, a declarat Nicolae Ciucă.

Acesta a transmis că, din păcate, încă există școli cu toalete în curte, dar și că există un plan pentru rezolvarea acestei probleme.

„Din păcate avem încă școli unde suportul administrativ nu este cel pe care ni l-am asumat, sunt încă școli care au toaleta în curtea școlii și am înțeles că există o perspectivă și un plan ca până la finele anului 2024-2025 să se finalizeze. Nu cred că este nevoie de altceva decât de voință și coordonare cu autoritățile locale să rezolvăm acest lucru. Nu cred că este un efort financiar deosebit să putem face ca acest demers să se realizeze”, a mai declarat premierul Ciucă.

„Sunt celelalte chestiuni legate de asigurarea manualelor școlare, am înțeles că sunt în curs de rezolvare. Și cea a transportului elevilor, atinsă și discutată ieri cu asociațiile primarilor din țară, cu reprezentanții uniunii consiliilor județene. Am stabilit ieri ca ministerul Educației împreună cu președinții Consiliilor Județene să avem o soluție până la 15 septembrie. Știu că la nivelul MAI au fost luate toate măsurile ca în proximitatea unităților de învățământ să fie asigurate efectivele necesare pentru siguranța și securitatea”, a conchis acesta, în ședința organizată înaintea începerii noului an școlar.

