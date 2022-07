Festivitate grandioasă a absolvenților UMF Cluj! Au cântat serenade inegalabile și au depus jurământul lui Hippocrate. VIDEO

Festivitatea de absolvire a promoției 2022 de studenți de la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a fost de-a dreptul grandioasă, la fel ca de fiecare dată. Absolvenții au cântat serenade inegalabile.

Festivitate grandioasă a absolvenților UMF Cluj / Foto: captură video Emil Boc

Festivitatea de absolvire a studenților din anul VI de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a avut loc sâmbătă, 16 iulie.

Ceremonia a început la ora 12:00 la Sala Polivalentă BT Arena, care a fost plină ochi, și a durat trei ore.

Studenții au cântat serenade inegalabile, cu versuri inspirate și originale, iar atmosfera a fost una incredibilă, plină de emoție.

Absolvenții UMF Cluj provin din 30 de țări

În prima parte a festivității de absolvire a avut loc o ceremonie a drapelelor țărilor din care provin studenții care au studiat la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca timp de șase ani și au absolvit astăzi:

„Urmează un moment extrem de special, ceremonia drapelelor țărilor din care provin studenții Universității de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca, universitatea cu cei mai mulți studenți internaționali. De la an la an, tot mai mulți tineri din întreaga lume aleg să studieze medicina și farmacia la noi în Cluj-Napoca și mulți dintre ei decid să rămână aici, în orașul care devine pentru ei o a doua casă. Îi salut pe toți cei care au reușit să fie astăzi alături de noi, dar și pe cei care ne privesc de la distanță, pe care îi simțim în inimile noastre”, a declarat rectorul universității, dr. Anca Dana Buzoianu.

Studenții din 30 de țări au defilat cu drapelele statului din care provin, în ordinea următoare: Austria, Belgia, Canada, Croația, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Iordania, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Liban, Luxemburg, Marea Britanie, Maroc, Mauritius, Monaco, Norvegia, Palestina, Polonia, Republica Dominicană, România, Siria, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tunisia, Ungaria.

La finalul paradei, un absolvent a defilat cu drapelul universității clujene.

„Privim cu multă emoție această paradă pentru felul în care studenții din țările din toată lumea au ales să vină la Cluj-Napoca, la universitatea noastră. Reprezintă viziunea pe care ne-am asumat-o împreună cu colegii mei cu mulți ani în urmă. Mulțumim tuturor celor care au ales să vină aici”, a adăugat rectorul.

Cel mai important moment, jurământul lui Hippocrate

Ulterior, primarul Emil Boc, invitat la ceremonie, a luat cuvântul și i-a felicitat pe absolvenți:

„Felicitări din suflet dragi absolvenți. Suntem mândri de voi. Tocmai ați absolvit Harvardul medicinei românești - UMF Cluj-Napoca. Felicitări doamna rector pentru că ați pus această universitate la nivelul unor universități de prestigiu de nivel european și prin tot ceea ce faceți ne mândrim că suntem aici la Cluj-Napoca și avem o universitate atât de performantă. Felicitări în numele orașului tuturor celor care compun echipa și forța UMF Cluj-Napoca”, le-a transmis Emil Boc absolvenților mediciniști.

În continuare au fost anunțați șefii de promoție, după care absolvenții au rostit jurământul lui Hippocrate.

Depunea jurământului de credință, jurământul lui Hippocrate, este cel mai important moment al festivității, spune rectorul: „E momentul pentru care ați învățat șase ani.”

Spre finalul festivității de absolvire a mai avut loc o ceremonie în care studenții din anul VI au predat cheia celor care au încheiat acum anul V de facultate, o ceremonie tradițională care are loc în fiecare an.

Mesajul rectorului

„Am traversat împreună o perioadă foarte grea care ne amintește că grija pentru sănătate și pentru mediul înconjurător trebuie să fie preocupările noastre principale ca oameni, o perioadă care ne reamintește că medicii sunt îngeri în halate albe. Peste tot în lume, pandemia a forțat un miliard de elevi și studenți să se izoleze de colegi și profesori. Am fost puși în fața unor decizii complicate care au schimbat aproape în totalitate paradigma învățământului medical. La început schimbarea a fost grea, dar împreună am reușit să ne adaptăm rapid (...) Doresc să vă transmit toată aprecierea mea pentru felul în care ați reacționat la schimbările și restricțiile care ne-au fost impuse, că ați pus siguranța voastră și a celor apropiați pe primul loc, că ați dat dovadă de curaj, perseverență și responsabilitate respectându-vă toate angajamentele. Ultimii 2 ani și jumătate nu vor fi despre ceea ce am pierdut din cauza pandemiei, ci despre cum am răspuns provocărilor și soluțiile pe care le-am găsit împreună. Pentru toate aceste motive vă consider, pe bună dreptate, generația curajoasă!

Dragi absolvenți să mulțumim împreună celor datorită cărora sunteți astăzi aici și care vă numesc, sunt sigură, mândria inimilor lor. Parinții voștri! (...) Cel mai important rol al meu este cel de mamă. Nu cred că vreo realizarea de-a mea mă va face mai fericită decât să-mi văd copilul ajuns doctor. Dragi părinți, astăzi ne sunt răsplătite toate sacrificiile. Voi sunteți adevărații mentori, noi le-am arătat drumul. Pentru asta vă mulțumim!

Să fiți generoși, compasionali, empatici. Aș vrea să vă transmit încă un lucru: începeți cu voi. Nu puteți avea grijă de ceilalți dacă nu aveți grijă de voi. Asta înseamnă că cel mai important echilibru este echilibrul din viața voastră. Nu pierdeți momentele importante. Munca voastră va fi de-o enormă însemnătate pentru voi, dar la fel de importantă este prezența voastră în familie.

Vă doresc curajul de a păși încrezători spre orice fel de viitor și încrederea în voi că vă veți îndeplini destinul. Eu sunt sigură că așa veți face. Dragii mei, ați absolvit cu succes o școală de elită pe care știu că o veți reprezenta oriunde în lume cu mândrie. Să fiți mândri de voi, de școala care va format și de țara voastră! Nu știu ce ne mai pregătește anul 2022, dar știu ce i-am pregătit noi: o promoție excepțională de tineri profesioniști ai sănătății. Sunt mândră de voi! Sunt mândră de voi! Maximilian, sunt mândră de tine! Vă declar absolvenți!”, a spus dr. Anca Buzoianu, rectorul universității.

