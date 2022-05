Ungaria oprește „abuzul” șoferilor străini. Doar șoferii cu mașini înmatriculate în Ungaria vor putea să cumpere carburant la preț mic

Începând de vineri, 27 mai, numai automobilele înmatriculate în Ungaria pot cumpăra combustibili la preţurile plafonate de guvern, în timp ce automobilele înmatriculate în străinătate, inclusiv cele înmatriculate în România, vor cumpăra combustibili la preţurile pieţei.

Numai șoferii cu mașini înmatriculate în Ungaria vor putea să cumpere carburant la preț redus

În condiţiile în care preţurile la combustibili în Ungaria sunt cele mai mici din Europa, a crescut foarte mult turismul în scopul achiziţionării de combustibili în zona de graniţă, astfel încât acest turism a devenit o ameninţare la adresa securităţii aprovizionării, a susţinut, joi, Gergely Gulyas, şeful de cabinet al premierului Viktor Orban.

„Cumpărătorii străini profită de faptul că Ungaria este capabilă să menţină preţul la benzină la 480 de forinţi (1,2 euro) pe litru, în timp ce în alte părţi din Europa este de 700-900 de forinţi”, a spus Gergely Gulyas.



Pentru a preveni un astfel de „abuz”, numai automobilele înmatriculate în Ungaria vor putea cumpăra benzina la 480 de forinţi litrul în Ungaria. Ceilalţi vor trebui să plătească preţul pieţei, a subliniat Gergely Gulyas.

În Ungaria prețurile la benzină și motorină au fost plafonate la 480 de foriți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină.

Și șoferii români se numără printre cei care treceau granița ca să facă plinul în Ungaria. La începutul lunii mai, se constatase o creștere a traficului de frontieră la granița de vest, iar fenomenul era explicat prin faptul că tot mai mulți români mergeau să alimenteze în țara vecină.

