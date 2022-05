Inaugurare cu fast, probleme cu duiumul. Cât de sigură e circulaţia pe Autostrada Transilvania?

Inaugurată cu mare fast în 2020, o porţiune din Autostrada Transilvania are serioase probleme de structură. Mai mult, tot aici, s-au constatat nereguli ce depăşesc 2 milioane de euro!

Lucian Bode la inaugurarea tronsonului de autostrada Biharia-Borş. Sursa foto: Facebook Ministerul Transporturilor

Este vorba despre 5.35 kilometri din Autostrada Transilvania, mai exact tronsonul Biharia- Borş. Acest segment a fost inaugurat în septembrie 2020 în prezenţa mai multor oficialităţi din România şi Ungaria. Evenimentul a debutat cu intonarea imnurilor celor două ţări, după care ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a spus că, după legătura de pe A1, de la Nădlac (Arad), aceasta este cea de-a doua conexiune a celor două ţări pe autostradă, prezentată ca „un succes”.

El a mai precizat că recepţia pentru tronsonul Biharia-Borş a fost făcută pe 30 iulie 2020. „Astăzi deschidem oficial traficul din ambele direcţii pe secţiunile de autostradă corespunzătoare, A3 şi M4, şi inaugurăm totodată şi punctul de control de trecere a frontierei de pe teritoriul Ungariei”, a spus Bode la acea dată.

La o distanţă de 2 ani, Curtea de Conturi susţine că a găsit mai multe nereguli la acest tronson, inclusiv probleme de structură, deficienţe cu un impact financiar de peste 2,2 milioane de euro.

„Curtea de Conturi a realizat un audit în cadrul programului de finanțate prim POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare). Au fost constatate deficiențe în ceea ce privește aplicarea prevederilor legislației aplicabile în domeniul achizițiilor, dintre care exemplificăm: în cazul proiectului «Autostrada Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia-Borș» a fost constatată modificarea substanțială a contractului de lucrări prin modificarea soluției tehnice, eliminarea unor factori de evaluare a procedurii de atribuire din cadrul secțiunii «Criterii de atribuire», modificarea cerințelor minime obligatorii de proiectare structurată, modificarea graficului de plăți și a modului de efectuare a plăților pe contract, așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă prin documentația de atribuire, rezultând un impact financiar în sumă de 10.804 mii lei”, arată auditorii Curţii de Conturi într-un document intitulat Raportul Public al Autorităţii de Audit pe anul 2020.

“În cadrul acțiunilor de audit din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) s-au constatat deficiențe cu impact financiar în sumă de 20.512.000 lei, din care suma de 20.463.000 lei reprezintă corecții financiare datorate încălcării normelor în materie de achiziții, iar suma de 49.000 lei reprezintă cheltuieli efectuate fără respectarea normelor de eligibilitate a cheltuielilor”, mai menţionează Curtea de Conturi în documentul citat.

Subsecţiunea 3C3 (Biharia – Borş) se întinde între km 59+100 şi km 64+450 (5.35 km) şi începe în zona localităţii Biharia. Traseul tranzitează o zonă de câmpie, între localităţile Biharia, Satu Nou şi graniţa româno – maghiară şi intersectează DN 19 (Oradea-Satu Mare), la km 59+614, la nord de localitatea Biharia. La km 59+875 este prevăzut un nod rutier (nodul Biharia), cu 5 bretele şi 3 pasaje.

Lucrările la tronsonul Biharia – Borş al autostrăzii Transilvania au fost executate de asocierea formată din Trameco SA, Vahostav SA, Drumuri Bihor, Drum Asfalt şi East Water Drillings şi au costat 145.663.083,37 lei fără TVA, potrivit CNAIR.

Aceeaşi asociere lucrează şi pe tronsonul Biharia – Chiribiş al Autostrăzii Transilvania, unde lucrările au fost începute în urmă cu 15 ani de Bechtel, dar n-au fost finalizate. Acest lot are o lungime de 28 de kilometri, dar cei din cadrul Asociației Pro Infrastructură cer rezilierea contractului, pentru a opri blocajul lucrărilor care există încă din 2020.

„Reziliaţi de urgenţă contractul lotului A3 Chiribiș-Biharia! Am pierdut 14 luni. Mai pierdem? Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are toate motivele întemeiate și pârghiile legale pentru a rezilia și a tranșa blocajul existent încă din decembrie 2020 când proiectul tehnic trebuia să fie gata. După 16 ani, două rezilieri și două licitații, pe 12.06.2020 CNAIR semnează contractul cu Trameco (grupul Selina), cei 28,55 km din Autostrada Transilvania urmând să fie proiectați în 6 luni și executați într-un an și jumătate cu 326 milioane de lei plus TVA. Dar drama halucinantă a acestui tronson blestemat se complică și mai tare! În esență, constructorul a subevaluat grosolan lucrările necesare și a ofertat la 72% din prețul estimat de CNAIR. Apoi cere 130 de milioane lei în plus, invocând probleme majore în teren și diferențe față de expertiza CNAIR”, au transmis specialiștii din cadrul Asociației Pro Infrastructură.

