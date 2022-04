Aproximativ 55% dintre angajaţi se aşteaptă să primească o primă de Paşte de la angajator

Majoritatea angajaților români se așteaptă să primească o primă de Paște, pe fondul scumpirilor din ultimele luni.

Aproximativ 55% dintre angajaţi se aşteaptă să primească o primă de Paşte de la angajator

Aproximativ 55% dintre angajaţi se aşteaptă să primească o primă de Paşte de la angajator şi aproape jumătate dintre ei speră să fie în bani, conform unui sondaj realizat de BestJobs.



Pentru un angajat din cinci, prima este esenţială pentru cumpărăturile pascale.



„Spre deosebire de ultimii doi ani, anul acesta angajaţii sunt liberi să îşi facă planuri cu ocazia sărbătorilor de Paşte, în contextul ridicării restricţiilor anti-Covid. Provocarea de anul acesta este însă ridicată de bugetul alocat pentru cumpărăturile pascale, care este în scădere faţă de anul trecut şi se bazează parţial pe prima de la angajator", arată studiul.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News





Conform cercetării, 47% dintre intervievaţi speră ca prima de Paşte să fie sub formă de bani. Totodată, alţi 10% se aşteaptă să primească tichete/vouchere cadou, iar 4% coşuri cu produse de sezon.



„Bonusurile şi primele de sărbători au ajuns să fie tot mai importante pentru angajaţi", susţin autorii sondajului.



Astfel, 63% dintre respondenţi au spus că acordarea de bonusuri şi prime cu ocazia sărbătorilor reprezintă un criteriu esenţial pentru ei atunci când aleg un angajator. Pentru alţi 30%, ele sunt binevenite, dar alte beneficii contează mai mult, în timp ce doar 7% au declarat că ar renunţa la prime şi bonusuri în favoarea altor beneficii.



În comparaţie cu anul trecut, aşteptările financiare ale angajaţilor au crescut. Astfel, 17% dintre respondenţi se aşteaptă ca suma primită anul acesta să depăşească valoarea de 500 de lei, în timp ce anul trecut doar 7% aveau această aşteptare.



„Alţi 30% estimează că vor primi o sumă între 101 şi 300 lei, iar 10% se aşteaptă ca prima să echivaleze o valoare cuprinsă între 301 şi 500 de lei", mai arată studiul.



Totodată, 8% se aşteaptă să primească mai puţin de 100 de lei, iar 35% nu sunt siguri că vor primi.



Procentul celor care se bazează pe prima în bani de la angajator a crescut mult în comparaţie cu anul trecut, ca dovadă a faptului că bugetul alocat coşului de cumpărături de Paşte a crescut şi el, marcat de inflaţia mare din acest an.



Astfel, 20% dintre respondenţi au spus că au neapărată nevoie de aceşti bani, pentru a se putea descurca financiar de Paşte, iar pentru 55% sunt nişte venituri suplimentare binevenite, care îi ajută în susţinerea cheltuielilor din această perioadă. Alţi 20% spun că nu depind de acest buget pentru a-şi face cumpărăturile dorite, dar consideră că această primă este un semn de apreciere din partea angajatorului.



Circa 35% dintre respondenţi spun că bugetul total alocat pentru sărbătorile pascale (alimente, cadouri, distracţie etc.) este mai mic anul acesta comparativ cu anul trecut, alţi 45% spun că vor cheltui la fel, pe când 15% vor aloca un buget mai mare faţă de 2021.



Pe de altă parte, 90% au zis că cea mai parte a bugetul o vor cheltui pentru alimente pentru masa de Paşte, în timp ce doar 5% vor aloca un buget mai mare pentru cadouri.



Când vine vorba de planuri, 40% dintre angajaţi se vor relaxa acasă, iar 35% vor petrece zilele libere de Paşte în vizită la familie şi/sau prieteni.



Doar 5% vor merge într-o scurtă vacanţă în ţară (la munte, la mare etc.) şi alţi 5% în oraş cu familia sau cu prietenii, iar 10% nu au încă planuri.



Dintre cei care aleg să îşi sărbătorească Paştele acasă, 40% spun că motivul este lipsa banilor suficienţi pentru a călători, 30% preferă această opţiune, iar 10% o fac din dorinţa de a economisi. Alţi 5% spun că au planuri de călătorii stabilite pentru alte ocazii, în timp ce doar 5% stau acasă de Paşte din teama de a călători, pentru a nu risca să se îmbolnăvească cu Covid-19.



Conform răspunsurilor oferite de angajaţi, doar 10% dintre cei care s-au întors la munca de la birou se aşteaptă ca angajatorul să organizeze o masă festivă cu această ocazie, în timp ce 90% au spus că nu cred că se va întâmpla acest lucru.



Sondajul a fost efectuat în perioada 25 martie - 15 aprilie pe un eşantion de 1.217 utilizatori de internet din România.



BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România. În orice moment, pe BestJobs sunt peste 4,6 milioane de profesionişti conectaţi la piaţa muncii, peste 40.000 de joburi şi mii de freelanceri, agenţi de recrutare sau specialişti în dezvoltare profesională şi personală (coachi, mentori, terapeuţi, avocaţi şi alte tipuri de specialişti).

CITEȘTE ȘI: