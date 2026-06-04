Românii lasă mai puțini bani la magazine din cauza scumpirilor. Comercianții au vândut mai puțin în primele patru luni din 2026.

În primele patru luni din 2026, românii au cheltuit mai puțini bani în magazine, iar asta reiese din volumul scăzut al cifrei de afaceri din comerț.

Din cauza inflației, românii cheltuie tot mai puțin în magazine | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut în primele patru luni din 2026, față de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025, atât ca serie brută cu 5,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,5%, arată datele Institutului Național de Statistică.

Astfel, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la:

vânzările de produse nealimentare (-8,7%)

vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,8%)

comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,0%)

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1,6%).

Românii au cumpărat mai puțină motorină și benzină

Conform INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 1,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%), vânzările de produse nealimentare (-0,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-3,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-1,8%) și la vânzările de produse nealimentare (-1,4%).

Mai puține alimente vândute

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de:

produse alimentare, băuturi și tutun (-6,7%)

vânzările de produse nealimentare (-6,3%)

comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-0,7%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,6%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,1%).

Energia și chiriile scumpesc costul vieții pentru români. TOP-ul produselor cu prețuri în creștere.

Această scădere în comerț vine în contextul în care rata anuală a inflaţiei a urcat la 10,7%, în aprilie 2026, în timp ce economia a scăzut cu 1,7% în primele luni ale lui 2026. Românii sunt nevoiți să facă față unui cost al vieții ridicat din cauza scumpirilor la energie și a chiriilor.

Față de martie 2026, în aprilie, cele mai mari scumpiri au fost în sectorul serviciilor, cu o creștere medie de 2,28%. Pe categorii de servicii, majorările cele mai mari de preț au fost la chirii (33,50%) și transport aerian (27,58%).

Mărfurile alimentare s-au scumpit luna trecută, în medie cu 0,57%, față de martie 2026. Creșteri de prețuri semnificative – la cafea: 21,76% și ouă: 14,78%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,93%), la ulei (6%), la citrice (7,38%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 6,52%. Importante creșteri de preț au fost la fructe proaspete (1,29%), carne de bovine (1,29%) și legume (0,93%).

Prețurile la energia electrică au crescut cu 54,18% față de anul trecut, în timp ce motorina s-a scumpit cu 32,68%, iar benzina cu 22,42%.

Utilitățile - servicii de apă, canalizare și salubritate au înregistrat o creștere de 15,05%.

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