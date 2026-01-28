Dobânzi tot mai mici pentru cei care au credite cu ROBOR. Indicele la trei luni a scăzut la 5,89% pe an.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut iar și a ajuns la 5,89% pe an.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, miercuri, 28 ianuarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri la 5,89% pe an, de la 5,90% pe an cât a fost în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

ROBOR-ul la trei luni, mai mic decât la începutul anului trecut

La începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,99% pe an, de la 6,01%/an marți, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,13%/an de la 6,14%/an cât a fost marți.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: