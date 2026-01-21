„Picajul” care îi bucură pe românii cu rate la bănci. ROBOR-ul la trei luni a scăzut de 10 ori la rând.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut de zece ori la rând de la începutul anului și a ajuns 5,91% pe an, un nivel mai mic decât era în ianuarie 2025.

ROBOR-ul la trei luni a scăzut de 10 ori la rând și a ajuns la 5,91% pe an | Foto: DepositPhotos.com

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri la 5,91% pe an, de la 5,97% pe an cât a fost în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

ROBOR-ul la trei luni, mai mic decât la începutul anului trecut

Un nivel mai mic al indicelui ROBOR, 5,90%, a fost consemnat în luna mai a anului trecut. La începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,04% pe an, de la 6,09%/an marți, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,19%/an de la 6,26%/an cât a fost marți.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an și este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Foto: DepositPhotos.com

