6 mil. lei pentru schimbarea scaunelor de la BTarena. Emil Boc: „Gradul de ocupare e de peste 90% la Sala Polivalentă”.

BTarena (Sala Polivalentă) din Cluj-Napoca rămâne o sală fanion pentru România.

Investiții de 6 milioane de lei la BTarena din Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Primarul Emil Boc, a spus că Sala Polivalentă (BTarena) din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil, pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România.

„Gradul de ocupare (la BTarena - n. red.) este de peste 90% (la evenimente - n. red.). Un lucru extraordinar. Ne bucurăm atât de mult de echipa de baschet masculin, cu reușite în două cupe. De aceea am stabilit că U-BT are prioritate în ceea ce privește programarea de evenimente. Și în cazul meciurilor echipei de baschet, gradul de ocupare a depășit 90%”, a anunțat Emil Boc, marți, 19 mai 2026, în sedința de Consiliu Local.

6 mil. lei pentru schimbarea scaunelor de la BTarena

Edilul a vorbit și despre investiții la BTarena.

„Vom schimba toate scaunele din Sala Polivalentă, anul acesta, 10.000 de scaune, o investiție de șase milioane de lei. Se va realiza după ce adoptăm bugetul, în ședința următoare, plus panourile fotovoltaice”, a mai anunțat Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a anunțat că, în 2026, la BTarena va fi organizat Campionatul European de Handbal Feminin, în decembrie.

„O grupa a campionatului de handbal feminin se va juca aici, la Cluj-Napoca, inclusiv echipa României. Jucăm la cel mai înalt nivel”, a mai spus Emil Boc.

Tot la BTarena va avea loc și evenimentul de retragere al Simonei Halep, în 13 iunie 2026.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: