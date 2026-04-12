Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Ungaria, te iubesc! Magyarország, szeretlek!

Nu mă pricep la politică, nu mă pricep la alegeri, nu mă pricep la statistici electorale, dar dacă vecinii noștri au ajuns la 66% participare la vot până la ora locală 15, în timpul rămas pentru alegeri au să depășească 70%, poate chiar 80%, prezență la vot.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Un record pentru ei, un record pentru Uniunea Europeană.

Vă vine să credeți sau nu (având în vedere experiența noastră recentă...), odată la patru ani, uneori odată la cinci ani, în țările democratice, au loc alegeri. Cetățenii îi aleg pe cei care le vor conduce destinele. De fapt, este simplu - te duci la vot, prin vot se schimbă strada ta, orașul tău, țara ta.

Strada ta, orașul tău, țara ta, nu sunt schimbate de conspiraționism, misticism și obscurantism - chiar dacă unii și-ar dori asta.

Strada ta, orașul tău, țara ta, nu sunt schimbate de marile puteri ale lumii cu boți, algoritmi și inteligență artificială - chiar dacă unii și-ar dori asta.

Strada ta, orașul tău, țara ta, nu sunt schimbate de geniile politice, economice și militare care stau toată ziulica la televizor și vorbesc aiureli culese de pe Chat GPT - chiar dacă unii și-ar dori asta.

Strada ta, orașul tău, țara ta, nu sunt schimbate prin insulte, înjurături și amenințări trimise, anonim sau nu, pe tik-tok, facebook, whatsaap, instagram, X, și altele – chiar dacă unii și-ar dori asta.

Ungurii ne dau o lecție despre cum vor ei să schimbe strada lor, orașul lor, țara lor. La o prezență la secțiile de votare de peste 70%, poate chiar peste 80%, în Ungaria chiar va câștiga cine vor ungurii să câștige.

Dacă vrei să schimbi strada ta, orașul tău, țara ta, data viitoare, când vine rândul, du-te la vot. Dacă tot spunem că suntem mai buni decât ungurii, hai s-o demonstrăm - data viitoare la alegerile din România să depășim prezența la vot din Ungaria de pe 12 aprilie 2026.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

