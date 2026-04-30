Ziua și scumpierea la motorină în Cluj. Pragul de 10 lei/litru, tot mai aproape să fie atins.

Motorina standard continuă să se scumpească de la o zi la alta la stațiile de carburanți din Cluj-Napoca.

Motorina standard, foarte aproape de 10 lei/litru | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Prețul motorinei standard a urcat astăzi, joi, 30 aprilie 2026, iar acum, combustibilul diesel este comercializat, în Cluj, cu prețuri între 9.47 și 9,79 lei/litru.

Ieri, 29 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină standard era la Petrom: 9,38 lei/litru, acum, acolo costă 9,58 lei/litru, o scumpire de 20 de bani/litru în doar o zi.

Astăzi, cea mai ieftină motorină standard din Cluj-Napoca o găsim la Mol, la prețul de 9,47 lei/litru, la același preț față de ieri, când nu era cel mai mic tarif.

Prețuri motorină standard în Cluj-Napoca, joi, 30 aprilie 2026 | Foto: Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței

Motorina standard s-a scumpit și la stațiile OMV din Cluj-Napoca. De la 9,47 lei/litru miercuri, la 9,67 lei/litru, joi.

Cea mai scumpă motorină standard din Cluj-Napoca este la stațiile Lukoil și costă 9,79 lei/litru, ieri, prețul era de 9,59 lei/litru.

Ne apropiem încet și sigur de 10 lei/litru la motorină

Ieri, specialiștii au avertizat că, în contextul actual, este doar o chestiune de timp până când motorina va ajunge la pragul de 10 lei/litru.

„Vacanța de 1 mai vine la pachet cu creșteri de preț și potențială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilența celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele șoferilor români (…) Mult mai realist este scenariul cu o nouă escaladare, o nouă panică în piață și motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de «dacă», ci de «când»”, a atras atenția președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Săptămâna trecută, circa 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard, inclusiv la Cluj-Napoca, unde sâmbătă, 25 aprilie 2026, la o stație Petrom din cartierul Mănăștur nu mai era nici stoc de benzină standard, practic, șoferii nu au avut ce carburant să cumpere de acolo, deoarece, la acea locație este comercializat doar combustibil standard, nu și premium.

Dacă luăm în calcul media scumpirilor la motorină din ultimele zile, nu este exclus ca în această minivacanță de 1 mai 2026, prețul combustibilului diesel să atingă pragul de 10 lei/litru.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

